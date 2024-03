El fundador de La Fageda, el psicòleg Cristóbal Colón, de 75 anys, deixa la presidència i direcció general del projecte que ha liderat des de la seva creació el 1982 i del que ara en serà el president d’honor. Amb la seva decisió, Colón culmina el procés estratègic que va iniciar el 2013 per garantir la perdurabilitat i sostenibilitat del projecte. El procés contemplava executar un seguit d’accions, entre les quals destaquen, per una banda, un pla d’inversions que ha permès renovar i millorar tant les infraestructures industrials com els serveis a les persones que atén l’organització, i per l’altra, la preparació del relleu generacional en la governança i direcció de La Fageda.

Així, per una banda, l’economista Josep Maria Bonmatí, fins ara vicepresident del patronat i del qual n’és membre des de fa prop de quinze anys, es converteix en president del màxim òrgan de governança de l’entitat. Per l’altra, la garrotxina Sílvia Domènech, esdevé directora general, després que Colón la nomenés directora adjunta el 2019, i que s’incorporés al projecte com a directora comercial el 2012. Cristóbal Colón expressa la seva confiança en el futur de l’organització que va crear quan tenia 33 anys: “Està en molt bones mans, em sento molt tranquil pel compromís i per la solvència professional dels patrons i directius”. El fundador de La Fageda deixa el comandament de l’organització satisfet i convençut “que al llarg d’aquests 42 anys el nostre treball ha donat sentit a la vida de moltes persones. La suma del temps i els esforços dedicats al projecte han valgut la pena d’una manera immensa”. Colón agraeix “la confiança i l’esforç de totes les persones, famílies i institucions que al llarg de la història de La Fageda ens han donat suport. Sense tots plegats, La Fageda no seria el que és”. Un projecte social singular, amb l’estructura empresarial com a mitjà Era un dia d’abril del 1982 quan acompanyat del psiquiatre Josep Torrell va trucar a la porta de l’aleshores alcalde d’Olot, l’empresari Joan Sala, per demanar-li un local on muntar una empresa que donaria feina a una quinzena de persones afectades amb malalties mentals. Profundament impactat per les vivències als hospitals psiquiàtrics de Saragossa, Martorell i Salt, i convençut del poder transformador del treball i de la seva capacitat per donar sentit a les vides de les persones que perdien la seva dignitat en aquests entorns, va concebre el somni d'impulsar una empresa social amb la clara missió de millorar la vida d'aquestes persones. L’alcalde li va fer confiança per tirar endavant aquella “bogeria”, i allò que va començar en un petit local de l’antic convent del Carme d’Olot, és avui una organització que aplega més de 500 persones, que ha posicionat al mercat una marca de qualitat molt estimada, que manté inalterable la seva missió i naturalesa no lucrativa. La trajectòria que ha seguit La Fageda sota el seu lideratge, acompanyat de la seva dona, la terapeuta Carme Jordà, l’ha convertit en un projecte destacat de l’economia social que competeix al mercat amb grans multinacionals. El model socioempresarial de La Fageda és un exemple d’integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental. Proper reconeixement amb la medalla ciutat d’Olot Cristóbal Colón ha rebut diversos reconeixements per l’impacte social i econòmic del projecte que ha creat. El proper dissabte 9 de març, l’Ajuntament d’Olot li lliurarà la medalla de la ciutat. La directora general de La Fageda, Sílvia Domènech, valora el reconeixement com ”un elogi a l’esforç, al coratge, a la perseverança i a la lluita davant les adversitats que han estat moltes durant aquests quaranta-dos anys. En Cristóbal té la capacitat de convertir en possible l’improbable”. Olot concedeix la medalla de la ciutat al fundador de la cooperativa la Fageda, Cristóbal Colón Sobre La Fageda La Fageda és projecte social amb estructura empresarial, situat al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Girona).El seu objectiu és millorar la qualitat de vida i promoure la integració social de persones en situació de vulnerabilitat de la Garrotxa, mitjançant un treball real i digne. Per aconseguir-ho, se serveix d’una estructura empresarial. A l’actualitat, aquesta fundació sense ànim de lucre aglutina més de 500 persones. En l’àmbit empresarial, la Fageda realitza activitats d’elaboració i comercialització de productes lactis, melmelades i gelats, així com serveis de jardineria, ramaderia, visites guiades, serveis de cuina i menjador, brigada de neteja, etc. En l’àmbit social, la Fageda acompanya les persones en situació de vulnerabilitat donant-los suport en habitatge, lleure, teràpia ocupacional inserció laboral, serveis de suport a l’autonomia a la pròpia llar, i un ampli ventall de serveis i activitats socials i assistencials. Recentment, ha creat la Fundació Noima que gestiona l’escola de noves oportunitats per a joves d’entre 16 i 24 anys que han quedat fora del sistema educatiu i laboral.