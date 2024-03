En la missiva, insisteixen en la seva proposta d’interconnectar les conques internes amb l’Ebre i li exigeixen que prengui la iniciativa: «President, la situació és molt greu, necessitem que el Govern governi, i no que faci campanya electoral».

M. Hble. Sr. Pere Aragonès

President de la Generalitat de Catalunya

Degut a l’extrema preocupació que ens transmet el sector empresarial gironí respecte l’afectació de la sequera, la Junta de la FOEG ha acordat sol·licitar-li públicament una reunió urgent per poder elaborar un full de ruta conjunt per superar aquesta crisi, que tècnicament té solució.

Vagi per endavant que no tenim cap voluntat de provocar un enfrontament territorial, però a menys d’un mes de Setmana Santa necessitem propostes del nostre Govern.

Un Govern que nega la possibilitat de la interconnexió entre conques fluvials, però no està complint el pacte del Ter, fet que suposa buidar el Ter des del seu origen. Un acord signat l’agost del 2017, i que va estar impulsat pel seu partit de la mà d’un il·lustre representant com va ser en Francesc Ferrer i Gironès.

Ara ja és tard per retrets de tot allò que no s’ha fet i el què cal és buscar acords de solució.

Val a dir que des de la FOEG fa molt de temps que treballem en el tema de la sequera; el 3 de maig de l’any 2023 vam organitzar unes jornades de debat amb experts de renom i de les quals en va sortir la nostra demanda que hi hagués un gran pacte Nacional de l’Aigua, un acord amb visió de futur i millor gestió.

Reclamàvem inversions per augmentar el rendiment de les infraestructures, reduir consums i invertir en la reutilització de l’aigua. Que la gestió de l’aigua fos un tema transversal i de país, amb visions que superin legislatures i colors polítics, i que impliquin tots els sectors; tan públics com privats.

Així mateix, vam treure la conclusió que la part empresarial havia de millorar l’eficiència en el consum i ús de l’aigua en els sectors: industrial, turístic i agrícola. Per això, com a patronal, hem organitzat xerrades de conscienciació, d’exemples en bones pràctiques, tenim una oficina per ajudar a tramitar les subvencions, hem contactat amb altres països per oferir microsolucions,... Però la gran solució la té el Govern i li demanem que actuï amb responsabilitat.

Serà difícil explicar als gironins perquè a l’embassament de Mequinensa s’està llençant aigua, que l’Ebre es trobi al límit de riuades, que obligaran a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a regular-ne el cabal, mentre aquí se’ns imposen restriccions.

President, la situació és molt greu, necessitem que el Govern governi, i no que faci campanya electoral.

La solució no són els ERTO’s que tindrien altre cop conseqüències devastadores per l’economia, li demanem per tant, que ens asseguem i arribem a acords.

Junta de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona