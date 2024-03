El Govern injecta 22 milions per a la reindustrialització

Amb una aposta «per a la reindustrialització de Catalunya», la Generalitat va arribar a invertir l’any passat 14 milions d’euros en matèria de reindustrialització a la vegueria de Girona, mentre que el 2022 va ser de gairebé 8 milions. En total, doncs, el Govern català ha invertit 22 milions en aquesta matèria.

«La inversió prevista i executada els anys 2022 i 2023 en matèria de reindustrialització a la vegueria de Girona ha mostrat una clara aposta per un sector fonamental en l’economia del país» ha explicat Laia Cañigueral, delegada del Govern, que ha recordat que «el projecte de pressupostos del 2024 tornava a posar el focus en impulsar el procés de reindustrialització a les comarques gironines». I és que, enguany, està previst que la inversió en accions industrials arribi gairebé als 47 milions d’euros. Aquesta aposta ha contribuït a la reducció de la taxa d’atur a comarques gironines en gairebé dos punts des del 2021, situant-se en el 8,57% el febrer de 2024.

Per la seva banda, Joan Martí, director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball, ha assenyalat que l’aposta de Govern és per a una reindustrialització «verda i digital» i ha destacat que les inversions suposen «oportunitats per a la innovació i la transformació tecnològica de les empreses de casa nostra, així com per a la creació de llocs de treball estables i de qualitat que promouen l’especialització i l’arrelament al territori».

Aquestes declaracions les van fer durant la visita a Kave Home, una marca de mobles de disseny i decoració amb oficines centrals a Sils i magatzem logístic a Tordera, que va tancar l’any 2023 amb una facturació de més de 200 milions d’euros i que compta amb més de 120 punts de venda a tot el món i més de 700 treballadors.