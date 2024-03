Et resolem tots els dubtes de la campanya de la Renda 2023

La campanya de la Renda és una obligació fiscal que han de fer tots els treballadors i empresaris i, persones que cobrin una prestació o pensió, en la majoria de casos. Depenent del capital assolit o del nombre de pagadors en l'any anterior, pot ser que la Renda no s'hagi de fer. Però, saps quan s'obre el període per presentar l'esborrany? I vols saber si et tocarà presentar-la i si hauràs de pagar o cobrar? Pren nota!

En quins casos haig de fer la Renda

En el cas que hagis tingut ingressos superiors a 22.000 euros anuals, estaràs obligat a fer la declaració de la Renda.

Si el teu rendiment de treball va ser superior als 15.000 euros anuals i els ingressos provenen de més d'un pagador; i a més, els pagaments van ser superiors a 1.500 euros, has de fer la declaració de la Renda si o sí.

Quan puc consultar les dades de l'esborrany

En qualsevol moment.

Només necessites accedir a la pàgina web de l'Agència Tributària i entrar amb les teves credencials: DNI electrònic, certificat digital, sistema Cl@ve o amb el número de referència.

El simulador de la Renda

Pots accedir a la web de l'Agència Tributària i fer servir el simulador de la Renda, per fer-te un càlcul estimat: hauré de pagar, em quedaré igual o em tornaran diners? T'expliquem els passos a seguir:

Entra a la web de l'Agència Tributària

Busca l'opció de simuladors (et deixo l'enllaç aquí)

Fes clic a Renda Web Open Simulador

Et demanarà que carregis la declaració o que en facis una de nova (en el segon cas, hauràs d'emplenar totes les dades manualment)

Tria l'idioma amb el qual la vols fer: gallec, català, valencià o castellà

amb el qual la vols fer: Introdueix les dades identificatives: DNI, nom, estat civil, comunitat autònoma, situació familiar: fi lls a càrrec, majors de 65 o familiars a càrrec amb discapacitat ; etc.

Accepta i inicia la simulació.

En la simulació podràs accedir als "Apartats de la declaració" o marcar els enllaços numèrics.

Completa l'esborrany amb les dades que et demanen : capital immobiliari, rendiment de les activitats econòmiques, etc.

: capital immobiliari, rendiment de les activitats econòmiques, etc. Prem "validar" (ara veuràs si tot està correcte o si falta informació).

Pots guardar l'esborrany i generar un arxiu .ses; d'aquesta manera podràs tornar-lo a carregar en un altre moment.

d'aquesta manera podràs tornar-lo a carregar en un altre moment. Se't descarregarà un arxiu "dat-100-(el teu DNI)-(data).ses. En ell, podràs conèixer el resultat de la Renda. Fes clic a "Document d'ingrés o devolució".

Com funciona el simulador de la Renda? / wayhomestudio

Les dates de la Renda 2023

El pròxim dimecres 3 d'abril s'obre el període per presentar l'esborrany de la Renda 2023 a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària. En aquest moment el més recomanable és mirar-lo al detall amb la gestoria de confiança i afegir o modificar certs paràmetres si escau.

Presentar la Renda per altres mitjans

La declaració també es pot presentar via telefònica, però aquest tràmit no s'obre fins al 7 de maig.

En el cas que es vulguin fer els tràmits presencials, el període comença el 3 de juny i acaba l'1 de juliol.

En ambdós casos és importantíssim sol·licitar cita, si no, no ens atendran.

Demanar cita per la Renda

Si vols presentar la declaració de la Renda per telèfon has de sol·licitar cita a partir del 29 d'abril.

En cas de voler cita per fer-la presencialment, hauràs de demanar cita a partir del 29 de maig.