Antoni Flores: "M'agrada que les empreses tinguin una filosofia pròpia"

El consultor estratègic gironí Antoni Flores, CEO de la consultora [Stratègic + Platform], és el convidat de l'episodi número 31 del podcast Girona Valley, impulsat per Diari de Girona i l'agència de comunicació digital La Factoria per a promoure les idees, la innovació, el talent i l'empresa a les comarques gironines. Durant l'entrevista amb Eduard Batlle, Flores analitza el moment actual empresarial i aporta la seva visió sobre la innovació, la tecnologia, la industrialització i la intel·ligència artificial. Flores va néixer a Sils, resideix a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i té la nova consultora a 22@ de Barcelona.

Sempre amb esperit innovador i amb el focus posat en aportar valor a les empreses, la indústria i la societat, Antoni Flores retrata el moment actual des de la nova consultora que acaba de crear després d'anys a Loop Design. Treballa per a grans marques a escala estatal i també global, i ho ha fet amb aquesta visió: "Sempre ens hem preocupat del producte i del servei que fabriquen o comercialitzen els clients I nosaltres hem anat canviant en funció d'on resideix el valor".

Superat el temps de la post pandèmia, el consultor silenc destaca que li agrada que les empreses "tinguin filosofia pròpia perquè és el més important. Tot ho pots copiar, menys la filosofia, que no la pots copiar". En aquest sentit, posa com exemple la multinacional Inditex però també companyies gironines com Kave Home i Frit Ravich, de qui pensa que tenen un gran futur. "El món és cada vegada més petit industrialment parlant. I, per tant, si no tens una filosofia pròpia estàs convidat a ser un seguidor un 'follower'".

En l’era de globalització, on s’ha consolidat el concepte perifèria, tal com ha posat sempre en valor el famós consultor nord-americà Malcolm Gladwell, hi ha petits exemples a Girona com és el cas del forn de pa La Puntual. "Si ho extrapoles, el món és un altaveu i el món cerca la qualitat de vida i la qualitat de tot. I com que aquests tipus de negoci son altament qualitatius, tenen èxit”, expresa.

Model basc

Amb experiència com a consultor al País Basc, el que més li agrada dels bascos és la defensa que exerceixen de la qualitat de vida i del model empresarial propi. "Tenen una defensa molt gran dels seus actius, tot i que també puguin vendre les seves companyies, marquen unes grans directrius per concentrar moltes empreses. I han aconseguit ser molt bons en zones molt complexes com és l'aeronàutica o són els trens.” De la seva cultura empresarial, també lloa el seu valor competitiu, l'aposta pel valor afegit, el poder de sofisticar la tecnologia i els fonaments. Li agrada com a territori perquè "està assentat en els seus fonaments, no els rebutja i els fa evolucionar i, a més, els sofistica".

Darrerament, per a un gran client, viatja més sovint a Mèxic perquè projecta un nou banc i aquest sector l'apassiona i alhora el coneix molt bé. Sobre la possibilitat d'escriure un nou llibre relacionat amb la innovació i l’empresa -el 2007 va publicar “La alquimia de la innovación" amb Alfons Cornella-, Flores reconeix que li falta temps però que ho té previst. "Gràcies a la meva feina, he pogut estar al costat dels canvis socials, els canvis econòmics, els canvis tecnològics, conec moltíssimes empreses, tinc moltes anècdotes, he ajudat a crear models com Imaginarium, que després he vist desaparèixer...", sosté al mateix temps que admet que ara li està costant entendre les noves generacions.