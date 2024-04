El sector surer gironí vol tornar a ser líder mundial

El sector surer gironí -que concentra bona part de la indústria transformadora espanyola- vol tornar a ser referent mundial. Amb aquest objectiu s’ha posat en marxa el projecte FutureCork, amb pes gironí, ja que està coordinat per la Fundació Institut Català del Suro, situada a Palafrugell, i compta amb la participació del Consorci Forestal de Catalunya.

FutureCork és un projecte que cerca l’adaptació i l’optimització del sector surer nacional a la situació ecològica, econòmica i social actual i de futur, segons expliquen els seus impulsors. El repte és posicionar Espanya, i per tant Girona com a la principal regió del sector, en el camí per recuperar el lideratge mundial al sector del suro en base a la innovació, la preservació de la biodiversitat, la generació d’ocupació i la bioeconomia.

Els dinamitzadors de la iniciativa expliquen que la gestió forestal sostenible de les suredes, la lleva del suro i els seus usos juguen un paper rellevant davant del canvi climàtic, el desenvolupament rural i la bioeconomia, a més de protegir un ecosistema únic com són les suredes, un dels ecosistemes més rics en biodiversitat de la Unió Europea pels seus efectes com a barrera natural contra la desertificació i els incendis forestals. Les zones rurals on s’ubica l’alzina surera s’enfronten a desafiaments demogràfics a causa de la despoblació i de la manca de relleu generacional que genera la despoblació, la migració cap a les zones urbanes i l’abandonament dels boscos.

Amb FutureCork busquen l’adaptació i l’optimització del sector surer a la situació ecològica, econòmica i social mitjançant la professionalització, l’emprenedoria i la diversificació del sector, l’augment del valor afegit de la cadena del suro i la dignificació del treball forestal mitjançant la comunicació i la sensibilització.

El projecte compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Està coordinat per la Fundació Institut Català del Suro i compta amb la participació del Consorci Forestal de Catalunya il’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, entre d’altres.