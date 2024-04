Els clients del càmping La Ballena Alegre protagonitzen una campanya per fomentar unes vacances sostenibles.

Els clients del càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador són els protagonistes de la nova campanya Vacances responsables per explicar com viuen la seva estada fent bo el lema “de vacances també es pot ser sostenible” i com contribueixen a fomentar un turisme responsable.

A partir de divendres 12 d’abril, La Ballena Alegre publicarà a les seves plataformes socials la història de tres famílies del càmping com a exemple de Clients Responsable. Explicaran què els motiva a venir a passar les vacances al càmping, perquè sintonitzen amb els valors mediambientals, com ajuden a mantenir el càmping net, a reciclar o a fer un ús responsable dels bungalous fotovoltaics. Perquè es tracta de generar consciència i poder fomentar un turisme sostenible i respectuós amb el medi.

A La Ballena Alegre ja fa més de 20 anys que van iniciar una aposta per la sostenibilitat, començant pel reciclatge i continuant amb la responsabilitat energètica o la vinculació amb el territori i la proximitat, amb la idea de procurar unes Vacances Responsables, tant des del punt de vista dels serveis i productes, com dels proveïdors i els empleats. L’objectiu és també generar consciència entre els clients seguint el model europeu INSIDE que promou beneficis energètics, mediambientals, econòmics i socials de proximitat. I per aquest motiu han estat reconeguts com el càmping més sostenible d’Europa 2022 i amb una desena de premis més nacionals i internacionals.

Estrena Clients Responsable

Després de mostrar els serveis del càmping el 2021, els proveïdors sostenibles el 2022, la implicació dels empleats el 2023, arriba el torn dels clients que senten la necessitat d’ajudar a contribuir a tenir cura de les instal·lacions i utilitzar els serveis que tenen a l’abast per ser més sostenibles.

Amb aquests tres vídeos s'explica com s’impliquen en la filosofia del càmping:

- Divendres 12 d’abril: Clients Responsables - Família Mañosa Jurado: aquesta família de l’Ametlla del Vallès només venen de càmping a la Ballena Alegre i actuen com uns autèntics ambaixadors. Se senten plenament identificats amb els valors que promou el càmping i contribueixen a fomentar-los durant la seva estada igual que fan a casa seva. En aquest cas, estrenen els bungalous Empúries Suites, 100% sostenibles, i que formen part de la comunitat energètica que fa que l’energia solar sobrant acumulada a les seves bateries pugui ser emprada, per exemple, pel forn de pa del càmping.

- Divendres 19 d’abril: Clients Responsables - Família García Coma: la Neus i en Toni són de Granollers i fa molts anys que van al càmping amb els seus fills, als qui han explicat que cal preservar i ser respectuosos tant amb les instal·lacions com amb la seva netedat. La qualitat de vida que troben al càmping passa també per ser conscients que tenen una part de responsabilitat amb l'entorn i, per això, quan passegen per la platja recullen les deixalles que hi troben.

- Divendres 26 d’abril: Clients Responsables - Família Builk: aquesta família alemanya han vingut a passar les vacances a La Ballena Alegre perquè es van assabentar per les xarxes socials que el càmping és un dels més sostenibles d’Europa. Per ells és una garantia de qualitat i, en aquest sentit, també contribueixen en el reciclatge de tots els envasos acumulats el dia anterior en la festa organitzada amb altres veïns de parcel·les.

Generar consciència i nous reptes

La campanya Vacances Responsables iniciada l’any 2021 que dona a conèixer la tasca del càmping des de fa vint anys en favor de la sostenibilitat, ha valgut a l'establiment el reconeixement com a càmping més sostenible d’Europa 2022 gràcies a guardons nacionals i internacionals com els premis ADAC i ANWB 2022, i Solar Prize i EMAS 2021.

L’objectiu d’aquesta campanya és generar consciència entre els clients que amb unes Vacances Responsables també es pot contribuir a la preservació del planeta. La campanya Proveïdors Responsables de 2022 té ara continuïtat explicant el nostre Personal Responsable i el 2024 amb exemples de Clients Responsables.

I La Ballena Alegre ja treballa amb nous reptes que impliquen auditar la petjada de Co2 i ser responsables de les seves emissions. A més de contribuir a fomentar i donar suport a les produccions responsables dels productors locals.