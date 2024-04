Només un de cada deu graduats en FP no troba feina quan acaba els estudis

Només un 10% dels joves que acaben una Formació Professional busquen feina. La resta, hi ha un 37,79% que treballen, un 17,96% que combinen feina i estudis i un 34,21% que segueixen estudiant. La xifra d’inserció laboral és la més elevada dels últims tres anys, segons un estudi que elabora el Departament d’Educació i la Cambra de Comerç de Girona. El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, apunta que caldria augmentar entre un 15 i un 20% el nombre de graduats en FP per arribar als nivells de països europeus punters com Alemanya o Suïssa. Una situació que ja ha millorat en els últims anys, sobretot a causa de l’elevada inserció laboral i de la percepció social de la Formació Professional.

La inserció laboral entre els joves graduats de Formació Professional a la demarcació de Girona creix aquest últim any i tres de cada deu alumnes troben feina només acabar els estudis. A més, un 17,96% combinen altres estudis amb treballar i un 34,21% opta per seguir formant-se. Això deixa que només un de cada deu persones no troba feina quan acaba els estudis.

Aquesta xifra encara és inferior en els casos d’FP Dual, on només un 8,69% dels alumnes es troben que acaben els estudis sense un contracte laboral.

Aquest increment en la inserció laboral porta tres anys creixent, segons apunta un estudi del Departament d’Educació i la Cambra de Comerç de Girona. El 2021, el nombre de joves que buscaven feina era del 12,69% i l’any següent ja se situava a l’11,03%. Al mateix temps, el nombre de persones que treballen ha passat del 31,04% el 2021 al 37,79%.

La majoria dels que troben feina només acabar els estudis és perquè l’han trobat a través del centre. Més d’una quarta part acaben treballant en les empreses on han fet les pràctiques i sobre un 15% troben feina a través de les Borses de treball o de les recomanacions de professors dels instituts.

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, explica que cada vegada perd més pes el nombre d’estudiants que troben feina a partir de contactes de familiars i amics. “Això garanteix una igualtat d’oportunitats i prioritzar la vàlua de la persona”, ha remarcat el president.

Una vegada aquests estudiants aconsegueixen accedir al món laboral la gran majoria ho fan amb un contracte indefinit. En el cas d’estudiants de cicles de Grau Mitjà és un 55,77% i en els de Grau Superior és del 65,26%. El director dels serveis territorials d’Educació a Girona, Àdam Manyé, ha destacat que això és una mostra que els graduats d’FP accedeixen al mercat laboral en condicions “de qualitat i estables”.

En aquest sentit, la meitat dels enquestats que s’han titulat de Grau Superior afirmen que cobren entre 1.200 i 1.500 euros mensuals i un 16,36% cobren més de 1.500. Per la seva banda, el 47,75% dels de Grau Mitjà cobren entre 900 i 1.200 euros i un 34,53% obté entre 1.200 i 1.500 euros mensuals.

Una “oportunitat de país”

Davant de l’èxit en la inserció laboral que aconsegueixen els alumnes d’FP Dual, el Govern ja ha anunciat que treballarà per convertir tots els estudis de formació professional a aquesta modalitat, en què s’implica molt més a les empreses i això garanteix als estudiants tenir unes competències més enfocades a les empreses. Es tracta d’un model similar a l’alemany.

Per al president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, aquest canvi suposa “una oportunitat de país” que ha de repercutir en el creixement econòmic de les empreses. Fàbrega insisteix en què el model permetrà tenir treballadors més ben preparats per al perfil laboral que necessiten les empreses i això repercutirà en un creixement econòmic de les empreses.

De tota manera, el president apunta que encara falta incrementar més el nombre de joves que estudien formació professional quan acaben l’etapa obligatòria. A dia d’avui, fonts del Departament indiquen que s’està arribant a un equilibri entre aquells que acaben l’ESO i fan batxillerat i els que decideixen passar per una FP.

Fàbrega indica que caldria crèixer “entre un 15 i un 20%” en el nombre de graduats per acostar-se a nivells de “països europeus econòmicament desenvolupats” com ara Alemanya o Suïssa. Tot i així, considera que Catalunya està enfilant el camí correcte amb una col·laboració molt estreta entre les administracions i les empreses per polir millor els perfils professionals que necessiten els empresaris.

Gran part d’aquest increment en alumnes d’FP es deu al fet de l’elevada inserció laboral. “Hi ha gent que veu que els graduats d’FP aconsegueixen més feina i de millors condicions que altres graduats”, detalla Jaume Fàbrega. L’altre motiu és el canvi en la percepció de la societat sobre aquests estudis, que fins ara es menystenien.