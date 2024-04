«És com tenir un soci que t’ajuda a redefinir la teva empresa»

Immaculada Melis va agafar les regnes de Vitassana -un comerç d’herboristeria, dietètica i parafarmàcia de Palafrugell- fa poc menys d’un any. El negoci buscava relleu per jubilació i Melis va trobar una oportunitat que s’adaptava a les seves necessitats.

«Soc llicencia en farmàcia i feia temps que buscava tenir un negoci propi relacionat amb la meva professió. No podia comprar una farmàcia per una qüestió econòmica i per casualitat passejant amb els meus fills vaig veure que es traspassava per jubilació, vaig entrar i vaig parlar amb els propietaris», relata Immaculada Melis. «Vaig veure que era un bon projecte, no només econòmicament sinó també per la meva gestió personal i familiar. Complia certs requisits que a mi m’agradaven», afegeix.

Un cop va decidir adquirir el negoci es va dirigir al Consell Comarcal del Baix Empordà, on van facilitar-li el contacte de Reempresa, una iniciativa de la patronal Cecot i la Fundació Autoocupació. «Em van assessorar en tots els tràmits que havíem de fer en aquest traspàs i també a trobar a finançament», explica Melis.

Celebració dels deu anys de col·laboració entre Reempresa i la Diputació de Girona / Diputació de Girona

«No només m’han ajudat amb el traspàs de la botiga, sinó que un cop fet el traspàs definitiu també m’han continuat ajudant. Estic fent una pàgina web, a través d’Autoocupació em van facilitar una persona de pràctiques per ajudar-me a fer la pàgina web», relata la propietària de Vitassana.

«És pràcticament com tenir un soci, t’aconsellen en com redirigir la teva empresa. A més, com és gratuït t’estalvies el cost que tindria si ho fessis externament», exposa.

Aquesta iniciativa va celebrar aquest dijous al GironaHub els deu anys de col·laboració amb la Diputació de Girona. Des del 2013 treballen junts amb l’objectiu d’evitar el tancament d’empreses viables i la destrucció d’ocupació al territori, fomentant la compravenda de negocis com una via d’emprenedoria i de creixement empresarial. En aquest sentit, s’ofereix als empresaris que volen comprar o vendre un negoci un servei d’intermediació i un acompanyament gratuït per fer-ho amb totes les garanties.

Pau Presas, durant la celebració dels deu anys de col·laboració entre Reempresa i la Diputació de Girona / Diputació de Girona

En aquesta dècada de vincle, asseguren que Reempresa ha evitat el tancament de 440 empreses a les comarques gironines, que han generat una inversió induïda de més de 17,3 milions d’euros i que han permès salvaguardar més de 1.112 llocs de treball. D’aquestes, un 36% han estat empreses del sector de l’hostaleria, seguides pels de serveis (29%) i de comerç (28%). En menor mesura, hi ha la indústria (5%), la construcció (1%) i el sector agropecuari (1%). Quant als motius de cessió d’aquests negocis, el més habitual és la jubilació (43%). A certa distància, hi ha motius personals (22%), canvi de professió (12%) i salut (12%).

«Afavorir la continuïtat de negocis ja existents és tan important com que se n’implantin de nous», va assegurar el vicepresident primer de la Diputació, Pau Presas. Aquesta relació entre Reempresa i la Diputació tindrà continuïtat i les dues parts ja han subscrit la renovació del conveni per dos anys més, fins a finals del 2025. «Estem contents perquè l’objectiu és compartit i treballem conjuntament per promoure la transmissió d’empreses en funcionament que necessiten un relleu per seguir endavant i evitar-ne el tancament», va afirmar el president de Cecot i de Reempresa, Xavier Panés.

