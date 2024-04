Freixenet llança el cava Elyssia Brut Nature

Freixenet acaba de llançar Elyssia Brut Nature, un cava premium que combina varietats autòctones -Macabeu i Parellada- amb varietats foranes -Chardonnay i Pinot Noir. Aquest producte complementa els dos caves que ja componien aquesta gamma, Elyssia Brut i Elyssia Pinot Noir, per tal de consolidar-la dins del sector premium.

Amb aromes a poma verda, pera i meló, amb notes florals i de vainilla i llima-llimona, Elyssia Brut Nature disposa d'un color groc pàl·lid acerat i es caracteritza per les bombolles petites i fines. A la boca, aquesta bombolla es percep molt delicada i sedosa, amb un punt d'acidesa refrescant. Al final, es nota la intensitat amb sabors afruitats i cítrics. El seu sabor versàtil el converteix en un cava òptim per maridar amb una àmplia gamma de plats, així com acompanyar aperitius clàssics les patates xips, els seitons i les olives.

El cava Elyssia ha estat reconegut en els concursos més prestigiosos del món, com Effervescens du Monde, Concours Mundial de Bruxelles, CINVE o Premis Vinari. Glòria Collell, International Wine Manager del Grup Freixenet, ha afirmat que "Elyssia Brut Nature neix del nostre afany per arribar a un públic que busca gaudir d'una experiència elevada i sofisticada degustant un cava de categoria".