Cs utilitza una imatge de Puigdemont empresonat creada amb intel·ligència artificial per al seu espot de campanya

Cs ha presentat aquest dijous el seu espot de campanya, que es projectarà a les televisions i a les xarxes durant els quinze dies previs al 12-M. A l’anunci, conformat només per imatges generades per intel·ligència artificial, s’hi veu la ja coneguda imatge del candidat de Junts +, Carles Puigdemont, i el president espanyol, Pedro Sánchez, donant-se la mà amb una estelada de fons, seguida del seu lema de campanya ‘Detingueu-los’ i, finalment, una imatge de Puigdemont en una cel·la d’una presó, entre barrots.

El cap de llista de la formació liberal per al 12-M, Carlos Carrizosa, ha estat l'encarregat de presentar l'espot i ha assegurat que aquesta campanya és “per a dir les coses clares”. “Molts catalans volem veure Puigdemont pagant pel que ha fet, el volem veure a la presó, és el màxim responsable de la ruïna que va suposar el procés: econòmica, social i d'imatge”, ha explicat. El candidat liberal creu que “la intel·ligència artificial és molt útil per a mostrar el que ells volen amagar: els pactes de la vergonya i el que passarà si no els detenim: que Catalunya tindrà un referèndum i finalment la separació del conjunt d'Espanya”.