La CUP proposa fer una Llei Catalana de Prevenció de Residus

El cap de llista de la CUP-DT a comarques gironines, Dani Cornellà, ha comparegut acompanyat del regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot, per presentar la proposta de la formació independentista per reduir l’impacte ambiental associat als residus que es generen tant en l'àmbit públic com privat.

En les seves declaracions, Cornellà ha defensat abandonar el “paradigma actual, massa centrat a gestionar els residus que es creen, per passar a una reducció i prevenció dels residus que es generen”. El candidat de la CUP ha apel·lat a la responsabilitat ampliada del productor (RAP), esgrimint que la indústria hauria d’internalitzar els costos associats als seus productes en lloc de desplaçar-los a la ciutadania. Les propostes cupaires en matèria de residus prendrien la forma d’una Llei Catalana de Prevenció de Residus, una llei “que va dècades tard” i que promouria a través de la regulació i oferint més suport al teixit productiu “l’ecodisseny”.

Cornellà ha denunciat “la doble imposició que viu la ciutadania, que paga els productes quan els compra i en paga la gestió dels residus amb la taxa municipal; amb una veritable llei de prevenció, molts envasos ja no arribarien a les llars i es podria reduir la recollida selectiva als municipis”, fet que repercutiria en la taxa d’escombraries que paguen els ciutadans. La llei també contemplaria generalitzar un Sistema de Retorn d’Envasos, que permetria a la ciutadania retornar envasos utilitzats i recuperar part de l’import pagat, una pràctica molt estesa en països com Alemanya.