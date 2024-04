El PSC marca les seves prioritats en cultura per a les comarques gironines

El PSC de comarques gironines ha fixat les seves prioritats en cultura. Els socialistes asseguren que "porten al programa català el pacte nacional per la cultura, el 2% cultural, la creació del consell de les ciutats per a la cultura o el desplegament d’una llei de desgravació fiscal pel consum cultural, entre altres".

“A les comarques gironines, tant a les ciutats grans com a les petites, l’activitat cultural ha estat un motor de relació i de transformació en moments diversos de la nostra història. El profit s’ha estès pel territori a través de l’energia que han generat els moviments culturals i també gràcies a la capacitat d’aprofitar l’impuls de l’activitat cultural que s’ha anat produint”, ha explicat el candidat socialista, Víctor Puga.

Segons el PSC l’increment dels recursos pel desenvolupament del sector cultural a les comarques gironines necessita la col·laboració institucional, també pel desenvolupament dels equipaments que milloren la xarxa i farien possible la construcció de projectes. “El cas de la biblioteca Carles Rahola de Girona és un exemple de col·laboració entre institucions. L’Arxiu provincial, l’altra gran reivindicació, ha de ser un segon punt de repercussió directa. Però també casos com el museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, on haurem de complementar l’aportació inicial de 2,1 milions d’euros del departament, la nova biblioteca de Banyoles o la de Figueres vinculada a l’arxiu; que no seran possibles sense el finançament i la col·laboració del govern, exigeixen implicació i bona entesa amb l’objectiu de millorar els serveis culturals i l’accés al coneixement”, ha afirmat Puga.

“El paper de Girona en l’euroregió Pirineus-Mediterrània ha de ser el motor de la innovació, d’una xarxa d’equipaments de qualitat i de l’equilibri entre les administracions, el sector privat i el tercer sector. El reconeixement del paper dels agents culturals, la seva relació amb els sectors de l’educació, el medi ambient o el món rural, el turisme o l’atenció social, és una oportunitat per incrementar la capacitat d’articulació del territori i desenvolupar especialitats amb valor afegit. També cal adaptar les infraestructures a les noves cultures i planificar amb visió estratègica sense por i amb capacitat per transgredir i concebre la cultura com un mitjà per aportar qualitat de vida als ciutadans més enllà del guany econòmic de la indústria que l’envolta”, ha afegit Puga.

“Hi ha també altres projectes cabdals per impulsar l’articulació del territori com ara la rehabilitació del Centre d'arts escèniques Sarrià, la millora de la sala Diagonal de Campdevànol; potenciar el camí verd des del centre del poble a les Coves Prehistòriques de Serinyà; o la rehabilitació del Teatre Congesta de Portbou. I dos projectes de gran rellevància que cal impulsar per tancar deutes històrics amb el territori que han de permetre entendre moments decisius i singulars de la nostra història: la rehabilitació de la Casa Walter Benjamin a partir del projecte elaborat el 2010 i el projecte de rehabilitació de Ràdio Liberty, a Pals, per resoldre l’encaix entre cultura i medi ambient. Caldrà continuar donant suport als festivals i esdeveniments que ajuden a posar al mapa cultural les nostres comarques, com el Temporada Alta, el Festival de Peralada, el Festival de Cap-Roig o el de Porta Ferrada i la resta de festivals que omplen tot l’any el calendari cultural de les comarques gironines”, ha conclòs el socialista.