Puigdemont deixarà la política si no és elegit president

L'expresident i candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig, Carles Puigdemont, assegura que tornarà a Catalunya durant el debat d'investidura sigui candidat o no a la presidència. Així ho ha explicat en una entrevista aquest dimarts a RAC-1, on també ha confirmat que si no aconsegueix una majoria per tornar a liderar el Govern, deixarà l'escó i la política institucional. "En absolut em veig com a líder de l'oposició", ha asseverat.

Segons Puigdemont, si no aconsegueix ser restituït en el càrrec del qual va ser apartat amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució després de declarar la independència de manera unilateral, la seva opció serà exercir com a expresident de la Generalitat. "Un expresident no pot ser al Senat ni en algun consell d'administració", ha dit. Pel líder de Junts, amb l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, es tanca "una etapa política" i s'acaba amb el "gruix" de la "repressió". I considera que, si els catalans no li donen suport a les urnes, serà el moment de fer un pas al costat.

Però fins i tot sobre la seva tornada, el líder independentista ha descartat un retorn en plena campanya electoral, encara que la llei d'amnistia ja estigués en vigor i s'aixequessin les ordres de detenció que pesen sobre ell. "El retorn que hem estat treballant durant tants anys no pot ser un acte de servei a un partit, ni del meu", ha afirmat Puigdemont, després de rebutjar també algun tipus de "gamberrada" com baixar a fer un selfie a Figueres i tornar a pujar al sud de França, on ara resideix.

Segons l'expresident, la tornada a Catalunya no ha de ser una cosa personal, sinó "institucional", i assegura que no vol "malbaratar" el seu "potencial" amb algun tipus d'actuació "simbòlica". "Per mi és un tema seriós. L'acte de tornada és més de país que de partit, ha de tenir un sentit institucional", ha insistit.

Preguntat per la credibilitat d'aquesta promesa de tornar quan el 2017 ja es va fer un plantejament similar i no es va acabar materialitzant, Puigdemont ha al·legat que tenia fins a cinc plans per tornar “sense ser detingut” si el Parlament l'hagués fet president el 30 de gener del 2018, com estava previst abans que se suspengués el ple perquè el llavors cap de la Cambra, Roger Torrent, ja havia rebut avisos de querelles. Però, segons Puigdemont, tornar sense aquesta cobertura, i fer-ho com un "ciutadà" ras, era "posar la presidència de la Generalitat a l'exili" al servei de la judicatura i "convertir-la en ostatge".