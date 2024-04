Junts presenta una llista "transversal" a Girona amb tres dels nou primers com a independents

Junts ha presentat la llista per a les eleccions del 12-M a la demarcació de Girona aquest dilluns al matí. El candidat, Salvador Vergés, ha detallat que és una llista "transversal" on "una tercera part" dels nou primers membres són independents del partit. Per al candidat gironí això demostra que la formació sempre ha volgut "la unitat" en el moviment independentista. Vergés ha afirmat que el PSC no pot ser "de cap manera una opció de govern" perquè considera que els socialistes estan "sotmesos" a la direcció del partit de Madrid. Per això creu que "els és igual" si no s'executen les inversions pressupostades o no s'acaben alguns projectes com ara el desdoblament de la Nacional II o l'estació de l'AVE a l'aeroport de Girona.