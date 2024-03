Blanes descarta participar en la dessalinitzadora mòbil de Lloret de Mar

L'Ajuntament de Blanes i l'Associació d'Hostaleria descarten participar en la compra de la dessalinitzadora mòbil anunciada pels hotelers de Lloret de Mar. L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha assegurat que la iniciativa és privada i per tant no creu que estigui justificada la inversió pública. Per altra banda, des de l'associació han descartat participar en la compra de la maquinària. El que sí que ha demanat l'alcalde és "flexibilitzar" les restriccions d'aigua i permetre el reompliment de piscines perquè considera que la despesa d'aigua en aquest ús és "la xocolata del lloro" i no afecta a les reserves. Per altra banda, Hernández recorda que la platja queda a prop de la majoria d'establiments turístics.

La compra de la dessalinitzadora de Lloret de Mar no comptarà amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Blanes ni dels empresaris del sector d'aquest municipi. Públic i privats s'han despenjat de la iniciativa i l'alcalde del municipi, Jordi Hernández, l'ha titllat d'"agosarada". El batlle ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat a la població i als visitants assegurant que "l'aigua a Blanes està garantida" i els hotels i càmpings podran oferir el servei de piscina malgrat les restriccions vigents.

Per això l'administració local i els empresaris prioritzen les accions en "conscienciar als visitants" de la situació que pateix el país i reduir al màxim el consum d'aigua. En aquest sentit, l'alcalde creu que el sector hoteler ja aplica moltes mesures per estalviar aigua. "Al final són empreses i els interessa reduir els rebuts al màxim", ha afirmat l'alcalde. Per això creu que els hotels i càmpings que hi ha a Blanes "tanquen l'aixeta" al màxim i així redueixen despesa en la factura de l'aigua.

Per altra banda, l'alcalde sí que ha demanat a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions d'aigua i permeti reomplir les piscines aquest estiu. "Al final la repercussió és mínima, és la xocolata del lloro", afegeix Hernández. De tota manera, els empresaris no descarten comprar en alguna ocasió aigua de la dessalinitzadora mòbil, però Hernández ha assegurat que serà "la decisió de cadascú" i ha remarcat que no preveuen participar en la compra de l'aparell.

En qualsevol cas, l'alcalde de Blanes recorda que el municipi compta "amb una platja magnífica on l'aigua no s'acaba". Per això insta als visitants a banyar-se a la platja en comptes de fer-ho a les piscines dels hotels i els càmpings.