Salvador Vergés (Junts): «Gestionarem tots els temes, els senzills i els complexos»

El candidat de Junts a Girona, Salvador Vergés, va assegurar ahir des d’Olot que han vingut «a gestionar tots els temes: els senzills i els complexos». Segons va indicar, aquesta és la seva responsabilitat com a partit, «perquè volem construir un Estat i hem d’actuar com a tal». Vergés va estar acompanyat en un acte a la Sala Torín de la número 2 per Barcelona, Anna Navarro, el candidat gironí Francesc Ten, l’alcalde d’Olot, Pep Berga, i l’alcaldessa d’Els Banys i Palaldà (Catalunya Nord), Maria Costa.

Una vegada més, Vergés va reiterar que cal «un bon govern que afronti tots els reptes de país», com ara les llistes d’espera en sanitat, residències, el retrocés de la llengua, l’educació, la gestió de la immigració, la falta d’habitatge, la sequera, les dificultats de la pagesia, la multireincidència dels delinqüents, la transició energètica o l’excés de burocràcia. «No només és important gestionar aquests temes, sinó que els hem de posar al servei de la construcció nacional del nostre país», va subratllar.

Però tots aquests reptes, va lamentar, s’hauran de gestionar amb «les engrunes que tenim», perquè segons va recordar, «de cada 100 euros que l’Estat pressuposta, n’acaba executant un 40% menys, una dada que és la mitjana de 2015 a 2023 i que coincideix amb el que hi ha hagut de més a Madrid».

Potenciar el català en l'àmbit tecnològic

Per la seva banda, Anna Navarro va destacar el seu compromís amb el català malgrat ser a l’estranger. Per això, va destcar la necessitat de treballar per donar-li un impuls des de la vessant tecnològica. A més, també va assenyalar que ha fet el pas de formar part de la candidatura per la situació en què es troba el país. «Catalunya necessita sortir del pou on està. Cal retenir el talent català, perquè això és clau per a les empreses i el seu valor afegit», va indicar, tot afegint també que «tenim els joves més ben preparats de la història».