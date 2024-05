Arxiven la causa en la que Eloi Badia (Comuns) figurava com a investigat

El jutjat d'instrucció número 5 de Badalona ha arxivat la causa a l'empresa pública Tersa, en la que estava investigat el cap de llista de Comuns Sumar a Girona, Eloi Badia, en concloure que la incineradora de Sant Adrià del Besòs compleix la normativa i les seves emissions no suposen "cap risc greu" per al medi ambient ni la salut.

Així ho ha acordat la titular del jutjat en una interlocutòria, en la que desacredita l'informe clau de la Guàrdia Civil, en sostenir que "no assoleix el rigor necessari" per consolidar un "indici sòlid" que permeti afirmar que Tersa no compleix amb la normativa vigent.

Una denúncia contra els recursos naturals i el medi ambient

La causa es va iniciar per una denúncia per un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient interposada el març del 2022 per la Fiscalia arran d'un escrit de la coordinadora veïnal Airenet, que sostenia que Tersa funcionava amb "pràctiques irregulars" que generaven uns nivells d'emissió contaminant molt elevats que suposaven un "greu risc" per al medi ambient.

Els dos principals investigats de la causa ara arxivada eren l'exregidor d'Emergència Climàtica a l'Ajuntament de Barcelona, expresident de l'empresa i diputat de Sumar al Congrés, Eloi Badia, que ara encapçala la llista dels Comuns Sumar per Girona a les eleccions catalanes del 12-M, i el cap d'explotació de la fàbrica, F.R.G.

En la seva declaració com investigat en el jutjat l'abril del 2023, quan encara era regidor de l'Ajuntament de Barcelona i president de Tersa, Badia va defensar que la incineradora de Sant Adrià del Besòs complia la normativa. Gairebé un any després, la jutge arriba a la mateixa conclusió, en considerar que, després de la pràctica d'una "ingent" quantitat de diligències, "ha quedat acreditat" que Tersa compleix tots els paràmetres de temperatura de la incineració i, per tant, la normativa vigent.

"Si es compleix la normativa vigent, si no s'ha pogut acreditar que les emissions superen els límits legals, resulta obvi que cap risc greu s'ha produït per al medi ambient o la salut de les persones", remarca la jutge.

En la seva interlocutòria d'arxiu, la magistrada insisteix que no existeix "ni un sol informe" que hagi permès constatar que les dioxines que s'alliberen en el procés de combustió superen l'índex previst legalment.

És més, apunta que Tersa ha estat sotmesa a inspeccions ambientals periòdiques des del 2016, sense que, en cap d'elles, s'hagi observat "cap contravenció normativa" que permeti concloure que es van poder cometre els delictes relatius al medi ambient que veia la Fiscalia en la seva denúncia.

La magistrada ressalta a més que la Generalitat ha avalat "any rere any" que Tersa "complia" amb les previsions legals, renovant les llicències d'explotació de la incineradora després de sotmetre-la a "rigorosos i estrictes" controls en els quals "no s'ha observat cap incompliment greu".

En aquest sentit, apunta que el 2017 la Generalitat va sancionar administrativament Tersa amb 20.000 euros perquè la temperatura dels gasos de combustió en la crema dels residus no era superior a 850 graus durant almenys dos segons.

No obstant això, remarca que Tersa va recórrer en un jutjat contenciós-administratiu, que al maig del 2021 va deixar sense efecte la sanció amb l'argument que el reglament no prohibeix amb caràcter general la incineració de residus a una temperatura inferior als 850 graus.

La jutge recorda en aquest sentit que l'"eix vertebrador" de les acusacions s'ha centrat en la temperatura de la incineració, un aspecte que "no resultava ni tan sols una infracció administrativa".

Cap indici sòlid

A la magistrada li "crida l'atenció" que la Guàrdia Civil no inclogués en la seva anàlisi després del registre part de les verificacions que havia ordenat: "L'única conclusió a la qual s'arriba després de la lectura de l'informe és que el mateix no aconsegueix el rigor necessari per consolidar un indici sòlid que permeti afirmar que la mercantil Tersa no compleix amb la normativa vigent".

D'aquesta forma, en considerar que ja no existeixen altres diligències "imprescindibles" per a la tramitació de la causa, la jutge acorda el seu arxiu, ja que no s'ha acreditat "degudament" la perpetració del delicte que va motivar l'obertura de la investigació.

En un comunicat, Tersa ha dit que la resolució confirma el que ha defensat sempre l'empresa, que "ha operat sota l'estricte compliment de totes les normatives ambientals vigents".

"Des de l'inici d'aquesta investigació, la companyia ha cooperat plenament amb les autoritats de forma responsable i transparent, proporcionant tota la informació i accés necessaris per aportar els elements de valor per aclarir els fets", ha afegit Tersa.

Per la seva banda, la presidenta d'Airenet, Silvina Frucella, ha afirmat, en declaracions a EFE, que encara que els seus lletrats han d'acabar d'estudiar l'acte recorreran la decisió, i ha acusat Tersa d'haver "mentit a tots".

"Tersa menteix, ha mentit a la jutge, al seu ens de control i a tots nosaltres", ha denunciat la presidenta d'Airenet, que també ha qualificat de "molt sòlid" i de "dur" l'informe elaborat per la Guàrdia Civil després d'anys d'investigació.