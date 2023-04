L’equip de la candidatura de Junts per Blanes ha iniciat una sèrie de reunions amb diverses associacions de veïns del municipi. L’última, celebrada fa tot just uns dies, va ser amb els representants del Racó de Sant Antoni, el barri del port, un barri que, tal i com afirma el candidat d’aquesta agrupació, Joan Felip, “fa anys que demana una inversió en infraestructures”.

Durant la trobada, els veïns del barri del Racó de Sant Antoni van poder fer arribar a l’equip de Junts per Blanes 10 propostes de millora per al barri i, entre elles, hi havia la demanda de fer realitat la remodelació de l’antiga llotja del port per convertir-la en una sala d’ús públic. Josep Santamaria encapçalarà la candidatura de Junts per Riudellots a les eleccions municipals “Junts sempre ha defensat la remodelació d’aquest espai. És una reivindicació històrica del barri i ara ha arribat el moment de culminar un projecte que ja vam iniciar en anteriors legislatures”, ha explicat Felip. Tot i que encara no s’ha definit com serà aquest espai quan acabin les obres de remodelació, Joan Felip té clar que “ha de ser un espai cultural, interactiu i polivalent. Un espai capaç d’acollir tota mena d’esdeveniments culturals. Ha de ser una nova sala municipal de la que puguin gaudir els veïns del port i tot el teixit associatiu de la nostra vila”. Per acabar, el candidat s’ha compromès, amb la resta del seu equip, a ‘’fer realitat aquesta nova infraestructura durant la propera legislatura, dotant-la de tot allò que sempre han demanat els veïns del barri’’.