El passat cap de setmana el PSC va presentar els alcaldables de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis i Medinyà de cara a les eleccions municipals que se celebraran el pròxim 28 de maig.

Quim Rodríguez serà el cap de llista de la formació a Sarrià i va presentar un programa basat en quatre eixos: ajudar les persones i els col·lectius que més ho necessiten, millorar les condicions ambientals del municipi, humanitzar l’espai urbà i acompanyar les entitats i associacions ciutadanes. Entre les seves propostes també destaca crear una bossa d’habitatge social, l’increment de les places d’escola bressol, eliminar l’impacte de les activitats industrials, la creació de comunitats energètiques i mitigar els efectes de les illes de calor mitjançant l’increment de la vegetació i la creació de refugis climàtics.

Per altra banda, Ana Fuentes serà la candidata a Sant Julià. Fuentes es veïna del Pla de Baix i graduada en Comptabilitat i Finances per la UdG. La candidata socialista va manifestar vol treballar per Sant Julià de Ramis i Medinyà i també aposta per col·laborar amb els municipis veïns per a la millora de serveis com l’educació secundària i el transport públic. També va posa l’accent en la necessitat de millorar la seguretat al municipi, que pateix problemes de robatoris a diverses zones.