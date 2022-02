La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicat un comunicat en el qual assegura que el seu germà, Tomás Diaz Ayuso, va rebre 55.850 euros pel contracte amb l'empresa Priviet Sportive no per obtenir un contracte amb l'Administració regional sinó pel cobrament de les gestions realitzades per aconseguir el material sanitari a la Xina i el seu trasllat a Madrid.

"És una contraprestació pel seu treball, no una comissió per intermediació", ha defensat a través d'un comunicat, on ha defensat que dona aquesta explicació després de posar "en dubte" la Direcció del PP la seva "honorabilitat" i la del seu Govern.

Així doncs, Ayuso ha insistit aquest divendres que no va influir en l'adjudicació del contracte a l'empresa vinculada al seu germà i nega que el que va cobrar de Priviet Sportive fos "una comissió per obtenir el contracte de l'administració".

Així ho ha detallat en un comunicat emès als periodistes en el qual ha afirmat que li "sembla denigrant haver d'aclarir les relacions comercials del meu germà amb una empresa per sospites basades en informacions que ningú explica d'on han sortit".

La presidenta madrilenya especifica que el seu germà va cobrar d'aquesta empresa "per les gestions realitzades per a aconseguir el material de la Xina i el seu trasllat a Madrid" i nega, per tant, que es tracti de "una comissió per obtenir el contracte de l'Administració".

La presidenta regional ha recalcat que "mai va influir per la compra de les mascaretes a aquesta empresa, i va saber d'aquest contracte quan la va informar" el líder del PP, Pablo Casado, "no abans".

Així mateix, ha apuntat que proporcionarà l'informe del secretari del Consell de Govern en el qual "es recull que no he tingut cap deure d'abstenció en aquest contracte".

En el comunicat, Díaz Ayuso ha detallat que la factura a Priviet Sportive és d'una quantia total de "55.850€, més IVA" per les "les gestions realitzades per a aconseguir el material a la Xina i el seu trasllat a Madrid, que és diferent".

"És una contraprestació pel seu treball, no una comissió per intermediació", recalca ja que l'"honorabilitat del Govern de la Comunitat de Madrid i meva personal" està "en dubte per la Direcció Nacional del meu partit".

A més, assenyala que Tomás Díaz Ayuso va enviar a l'empresa Priviet Sportive "4 factures l'any 2020"; "la factura de 30 de juny de 2020 va ser per gestions per a la compra de mascaretes a la Xina, venudes a la Comunitat de Madrid a 5 euros quan els preus en aquest moment arribaven a 10,5 euros".

En el comunicat es detallen els preus de les empreses que, l'abril de 2020, van vendre mascaretes a preus superiors:

Biogen: FP3: 10,5 €

Palex FFP2: 6,5 €

Lost Simetry: FFP2: 6 €

Helianthus: FFP2: 5,95€

Barna: FFP2: 5,30 €

Respecte a la resta de factures, Díaz Ayuso ha asseverat que no ha de "donar comptes" perquè "no tenen relació amb la Comunitat de Madrid i el meu germà té dret a la seva privacitat".

"Espero que amb aquesta explicació ningú dubti de la meva honorabilitat ni de la meva exemplaritat", ha subratllat.

El seu Govern la defensa

En aquest sentit, el conseller madrileny de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, ha defensat aquest divendres la "legalitat" de tots els contractes d'emergència de l'Executiu regional durant la pandèmia del coronavirus, inclòs el contracte adjudicat a l'empresa relacionada amb el germà de la presidenta.

Així ho han manifestat en una roda de premsa conjunta amb el seu homòleg d'Hisenda, Javier Fernández Lasquetty, en la Real Casa de Correus, en la qual també estava prevista la compareixença del conseller de Justícia, Enrique López, qui finalment no ha participat.

“Els expedients de contractació covid s'han ajustat sempre als procediments legals. La nostra gestió ha estat honrada sempre”, ha asseverat Escudero.