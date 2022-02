«Una ràbia i una tristesa profundes». Això és el que sent ara mateix Evdokim Perevalsky, que porta més de 25 anys vivint a Girona però que té tota la família a Ucraïna. Els seus pares, que veïns de Kiev, havien passat tota la nit en blanc i escoltant com els míssils passaven per sobre casa seva. «Molta gent ha entrat en pànic i vol marxar, però n’hi ha d’altres que no volen moure’s de casa seva», explica. Els seus pares, de 83 i 75 anys, encara no saben què faran. Ara mateix, Perevalsky tem que «no hi ha cap lloc segur», de manera que sent una «tristesa profunda» i una sensació d’«impotència» per la situació.

Perevalsky defensa que, en els últims anys, Ucraïna «ha lluitat amb dignitat per la seva llibertat i democràcia», però però lamenta que «amb el veí boig d’en Putin, tot s’ha tornat en un malviure». «Aquesta ambició de recuperar l’imperi a qualsevol preu és una irresponsabilitat i una bogeria», adverteix, tot qualificant la situació de «genocidi»: «Putin fa aquesta guerra perquè Ucraïna no existeixi». Tot i això, confia en l’actuació de la comunitat internacional: «Si no, voldrà dir que qualsevol altre país pot fer el mateix que Rússia», adverteix.