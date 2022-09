Preocupa la salut d’Isabel II en haver de suspendre dos actes oficials en quatre dies

Isabel II no assistirà a la reunió de Braemar, que se celebra aquest cap de setmana. La notícia es va conèixer hores després que suspengués un altre acte: la reina d’Anglaterra tampoc viatjarà a Londres dimarts que ve per rebre el successor de Boris Johnson, trencant així amb una tradició històrica. Les dues absències han disparat les alertes per l’estat de salut de la monarca, que té 96 anys.

La reunió de Braemar és un dels esdeveniments més famosos del circuit de Highland Games, una sèrie d’esdeveniments que celebren les cultures escoceses i cèltiques. La trobada té lloc cada any el primer dissabte de setembre i atrau gent de tot el món. Isabell II és la patrona dels Jocs de Braemar i cada any acudeix a aquest petit poble d’Escòcia amb altres membres de la casa reial britànica. La decisió de no acudir a l’esdeveniment «s’ha adoptat tenint en compte la comoditat de la monarca», van assegurar fonts oficials. El príncep Carles, hereu al tron, assistirà a l’acte segons el planejat. Per altra banda, la ministra d’Exteriors britànica, Liz Truss, és la favorita per succeir la setmana que ve Johnson al capdavant del Govern del Regne Unit, després que aquest ahir acabés la votació entre els afiliats al Partit Conservador per elegir el seu nou líder. Truss, que en algunes enquestes ha arribat a superar per 30 punts percentuals el seu rival en les primàries, l’exministre d’Economia Rishi Sunak, sembla que serà declarada guanyadora dilluns que ve i prendrà formalment possessió del despatx de Downing Street dimarts.