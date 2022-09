La coalició d’esquerres guanya una altra vegada per la mínima les eleccions a Suècia

El Partit Socialdemòcrata de Suècia (PSS) de la primera ministra Magdalena Andersson va ser el més votat en les eleccions legislatives celebrades ahir, amb un 29,3% dels vots, segons l’enquesta de la televisió pública sueca STV. Per darrere se situaria el partit ultradretà Demòcrates Suecs (DS), amb un 20,5%, mentre que el Partit Moderat (PM) es quedaria amb un 18,8%. Els socialdemòcrates millorarien un punt els seus resultats respecte les darreres eleccions, mentre que l’extrema dreta creixeria tres punts i els moderats en caurien un.

Amb aquestes dades, una possible coalició de centreesquerra hauria obtingut el 49,8% de vots, mentre que l’aliança de dretes obtindria el 49,2%. En escons, el centreesquerra aconseguiria 176 escons i la dreta, 173, segons la projecció de STV. La majoria se situa en 176 seients, la meitat més un dels 349 que conformen el Riksdag, el parlament suec.

La campanya electoral va estar marcada per la igualtat que apuntaven els sondejos entre el bloc governamental d’esquerres i l’oposició de dretes. Una escassa diferència entre blocs que amenaça amb un altre drama electoral com el del 2018, quan la diferència va ser d’un escó i es va haver d’esperar una setmana per a un resultat definitiu, presagi d’unes dures negociacions per formar govern de 134 dies.

El cordó sanitari que han realitzat la resta de partits a la ultradreta des de la seva arribada al Parlament el 2010 és el que explica que els socialdemòcrates, que han dirigit el país en 69 dels darrers 86 anys, hagin pogut governar les dues anteriors legislatures malgrat que hi havia una majoria de centredreta a la cambra.

Conservadors, democristians i liberals, que han tornat a canviar de bàndol, ara s’avenen a pactar amb la ultradreta, encara que mantenen la seva negativa que formi part d’un hipotètic govern, un rebuig que podria ser difícil de mantenir en cas que la SD superés els conservadors.