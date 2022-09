La contraofensiva d’Ucraïna rellança les crítiques a Putin a Rússia

«Rússia no ha perdut res ni perdrà res a Ucraïna» assegurava el president rus Vladímir Putin dimecres passat. Aquest optimisme del líder rus és difícil de veure avui dia en altres veus de l’oficialisme, que demanen canviar el rumb de l’exèrcit ucraïnès, ja sigui per a «deixar de matar ucraïnesos» o per a reconèixer que el que passa a Ucraïna és una guerra i no una «operació militar especial». Aquesta és la terminologia oficial del Kremlin.

El Ministeri de Defensa rus va anunciar dissabte passat una «reagrupació» de les tropes davant la contraofensiva ucraïnesa en l’oblast de Khàrkiv. El mateix dia que el govern anunciava aquesta mesura, alguns regidors de les ciutats de Moscou i Sant Petersburg van demanar la renúncia de Putin per «traïció». Ahir ja eren 85 polítics de diferents districtes de les dues grans urbs de Rússia els que signaven aquesta petició. «Nosaltres, els diputats municipals de Rússia, creiem que les accions del president Vladímir Putin danyen el futur de Rússia i els seus ciutadans. Exigim la renúncia de Putin al càrrec de President de la Federació Russa!» resa el text. El promotor de l’escrit, el regidor de Sant Petersburg Dmitri Palyuga, serà jutjat aquest dimarts «per desacreditar el president de la Federació Russa». En xarxes socials va escriure que «sembla que el pla és clar: prendre una decisió amb mi i després castigar la resta».