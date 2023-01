El camí a les eleccions autonòmiques i municipals del maig comença amb tensions entre el Govern i un dels barons del PSOE de més pes, Ximo Puig, per l’aigua, un assumpte gairebé identitari a la Comunitat Valenciana. La confluència en el temps de dos temes -la finalització de les ajudes a l’aigua dessalada per a l’agricultura i els canvis en el transvasament Tajo-Segura per la revisió dels plans hidrològics- ha enfrontat el president valencià amb l’Executiu central.

No hi ha comunicació oficial, però el Govern valencià sospita que el Ministeri de Transició Ecològica ha fulminat la clàusula que permetia mantenir en marxa el transvasament Tajo-Segura més enllà del 2025 i que va ser pactada al Consell Nacional de l’Aigua a finals de novembre, cosa per la qual ha anunciat un recurs davant el Consell d’Estat per intentar frenar la norma abans de la seva aprovació.

El malestar a l’executiu valencià davant aquesta decisió unilateral i que podria tenir un alt cost polític a pocs mesos de les eleccions és evident. Primer perquè la Generalitat entén que trenca l’acord segellat fa dos mesos amb la Comunitat Valenciana i Múrcia (les dues autonomies damnificades si s’augmenten els cabals ecològics) i segon perquè es produeix gairebé en paral·lel a fi de la subvenció a l’aigua dessalada i que triplicarà el preu per als regants valencians.

Puig va mostrar ahir disposició a dialogar i negociar amb el ministeri respecte el futur del Tajo-Segura, però va avisar que no acceptarà cap «imposició» sobre les condicions del transvasament. «El que es va acordar al Consell Nacional de l’Aigua, que s’ha canviat substancialment, s’ha de mantenir», va insistir un dia després de sol·licitar audiència al Consell d’Estat per conèixer la redacció final que ha arribat a aquest òrgan consultiu sobre el projecte de reial decret del pla hidrològic, per així poder presentar al·legacions, informa Miguel Marzal.

En concret, el projecte normatiu aprovat pel Consell Nacional de l’Aigua a finals de novembre incloïa una disposició addicional que la Generalitat Valenciana veu essencial per garantir el manteniment del transvasament, per la qual cosa Puig rebutja qualsevol modificació o supressió d’aquest punt. El text original obligava a una avaluació exhaustiva abans de fixar un cabal ecològic mínim que posi en risc el transvasament.

Segons asseguren des del ministeri, el procediment normal és que l’acord inicial del Consell Nacional de l’Aigua se sotmeti a al·legacions i això és, assenyalen, justament el que s’ha fet, perquè es tracta de plans «subjectes a un procediment d’informació pública i de participació pública i en cada pas s’hi incorporen correccions, ajustaments i millores».

Al Govern no entenen el xoc perquè, asseguren, des de fa setmanes s’està treballant en el disseny de noves subvencions.