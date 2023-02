"Estic absolutament devastada. Tinc entre ganes de plorar i de cremar-ho tot". Així comença la seva enèrgica protesta una mare que educa a la seva filla en el veganisme i assegura estar farta que li diguin que adoctrina.

El problema ve per la festa de disfresses de Carnestoltes en el col·legi de la seva filla Navia, de vuit anys. "Han decidit que aniran disfressades de pescadors. Li he dit a la tutora que evidentment la Navia no anirà de pescadora perquè atempta contra els seus principis morals i ètics", comenta. En el col·legi li van dir que ha d'anar de pescadora i que suposa un problema que no vagi perquè "hi ha una normativa a la classe". La mare de la Navia està disposada a "mostrar a l'equip directiu el BOE perquè vegin com no poden discriminar a ningú per les seves creences religioses, morals o ètiques". Diu estar cansada que es menystingui als vegans i no se'ls tingui en compte mai.

La indignació d'aquesta mare s'ha tornat viral a les xarxes socials, ja que és un tema que genera molta controvèrsia. La majoria de comentaris són en to de burla i semblen no comprendre la situació d'aquesta dona. "No estic tant d'acord amb tu, si algun dia al meu fill li diuen que es disfressi de bròcoli no muntaré un sidral perquè el meu fill només menja carn", li escriuen altres mares. També professores: "La pròxima vegada que em diguin que els mestres no tenim paciència amb les famílies els ensenyaré aquest vídeo". Altres persones van al fons de l'assumpte i apunten al fet que una nena de vuit anys no pot tenir principis morals i ètics i que, per tant, es tracta de les conviccions de la mare i no de la nena.

Davant l'allau de comentaris negatius, la mare ha respost en un nou vídeo: "Quan tens una vida mediocre de frustracions, mancances, inseguretats i pors el que fas és deixar anar bilis darrere d'una pantalla. Podeu anar a veure tots els comentaris de merda de l'anterior vídeo per defensar els drets de la meva filla. Després, tota aquesta gent curiosament la tens cara a cara i no són capaces de dir-te ni 'mu'".