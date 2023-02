La Unió Europea i el Regne Unit han arribat a un acord sobre el controvertit Protocol d'Irlanda del Nord, segons han informat aquest dilluns fonts del Govern britànic. L'acord culmina les negociacions d'avui entre el primer ministre britànic, Rishi Sunak, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a la localitat de Windsor (a l'est de Londres).

Està previst que tots dos líders ofereixin una roda de premsa conjunta per formalitzar el pacte, que culmina anys de negociacions i hauria d'aplanar el camí per a la futura relació post-Brexit entre la UE i el Regne Unit.

Posteriorment, Von der Leyen serà rebuda als voltants castell de Windsor pel rei Carles III, segons anunciar el Palau de Buckingham.

Després d'haver informat el gabinet dels termes de l'acord, Sunak compareixerà davant la Cambra dels Comuns del Parlament britànic per oferir detalls i enfrontar-se a les preguntes dels diputats.

Es desconeix encara si el pacte serà sotmès a votació al Parlament, cosa que ha estat reclamada per molts parlamentaris del mateix Partit Conservador de Sunak.

Després de tancar les negociacions amb Von der Leyen, el primer ministre afronta el desafiament de convèncer l'ala pro-Brexit del seu partit i el Partit Democràtic Unionista (DUP), que han mostrat les reticències principals.

Els darrers senyals apunten que Sunak pot comptar amb el suport d'algunes de les veus més qualificades dels tories euroescèptics, com la del secretari d'Estat per a Irlanda del Nord, Steve Baker, si bé altres pesos pesants del partit, com l'exprimer ministre Boris Johnson, encara no s'han pronunciat.

Sense frontera física

En virtut de l'actual protocol, Irlanda del Nord queda dins del mercat interior comunitari i britànic, per la qual cosa els controls al comerç entre el Regne Unit i la UE s'efectuen entre l'illa de Gran Bretanya i la d'Irlanda, cosa que evita aixecar-ne una frontera física entre les dues Irlandes i permet no perjudicar l'acord de pau del Divendres Sant, del 1998.

Aquesta frontera comercial, situada al mar d'Irlanda, ha creat també problemes polítics entre els unionistes, ja que consideren que danya la seva relació amb la resta del Regne Unit.

Un dels dubtes rau en si el DUP acceptarà restablir l'Executiu autonòmic nord-irlandès, paralitzat des de l'any passat, després que el nacionalista Sinn Féin guanyés les eleccions autonòmiques i la formació unionista, segona més votada, rebutgés incorporar-se al Govern com estipula l'Acord de Divendres Sant.