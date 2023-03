Els partits encaren la moció de censura com el primer acte de la campanya

Revelar l’estratègia abans d’un gran debat no sol ser el més indicat. I si no que ho preguntin a Ramón Tamames, el candidat de Vox a la moció de censura que se celebrarà avui i demà, després que es filtrés el seu discurs. Des que el partit d’extrema dreta va registrar la seva iniciativa (abocada al fracàs abans de néixer) per treure el president Pedro Sánchez de la Moncloa, s’ha obert una discussió sobre com rebatre Tamames a l’hemicicle.

PSOE

Sánchez no vol afegir més exotisme a una moció per si mateixa dotada d’alts nivells estrambòtics. El pes del discurs de l’Executiu recaurà sobre Sánchez, que com a president pot intervenir sense límit de temps. També intervindrà per part del Govern la vicepresidenta segona Yolanda Díaz. Sánchez, expliquen els seus col·laboradors, es prendrà els dos dies de debat amb el «respecte» que mereix una moció de censura (l’instrument amb què ell mateix va arribar al poder el 2018), però les seves intervencions no estaran dirigides tant a Tamames com a Abascal i, sobretot, a Alberto Núñez Feijóo, líder d’un PP que s’abstindrà en la votació. El socialista veu en la cita l’oportunitat de «contrastar models» davant les eleccions autonòmiques i municipals, retratant el líder de l’oposició com un dirigent que només pot governar gràcies a l’extrema dreta (d’aquí ve la seva abstenció).

PP

Té un paper difícil a la moció, que molts veuen com un intent de desgastar Feijóo, que no serà present al debat. Els populars no cauran a ridiculitzar ni Vox ni el seu candidat. L’objectiu dels seus atacs serà Sánchez, amb qui pretenen comparar models de país.

Unides Podem

Podem va plantejar la setmana passada que només intervinguessin dones en el debat. «És una bona oportunitat perquè les dones plantem cara a la ultradreta», va asseverar la secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra. Tot i això, cap formació ha recollit el guant. Ni tan sols al PSOE. Fonts morades assenyalen que, tot i que encara no han pres totes les decisions, per part seva sí que sortiran dones del grup parlamentari a rebatre Tamames.

ERC

La primera proposta sobre com encarar el debat va ser d’ERC. Els republicans catalans van plantejar a la resta de formacions fer un boicot a la iniciativa dels ultres i pactar tots la lectura d’un paràgraf comú com a única intervenció al debat. La proposta, que fonts d’ERC ja veien complexa que es materialitzés, no va tirar endavant. Finalment, les mateixes veus asseguren que prendran la paraula i que serà «una intervenció seriosa i de contingut».

Ciutadans

Aquesta formació ha trobat en la moció una oportunitat per intentar desplegar el seu model de país un cop ha dut a terme la refundació. «Les mocions tenen caràcter propositiu. I aprofitarem per fer bandera dels temes que ens preocupen i plantejar el nostre model d’Estat», va dir el viceportaveu Guillermo Díaz.

PNB

«Tots els tràmits parlamentaris mereixen una rèplica que pot ser més breu, més llarga, més extensa... Però una intervenció farem, sí», va asseverar el portaveu al Congrés del PNB, Aitor Esteban. El diputat va descartar la plantada que van proposar altres partits, encara que tampoc es preveu que s’estengui gaire. En la moció de censura de 2020, Esteban només va fer servir un minut i mig dels 40 dels quals disposava.

EH Bildu

EH Bildu, molt alineat amb les tesis d’ERC, també es va plantejar al principi no participar en el debat. La portaveu abertzale, Mertxe Aizpurúa, va admetre els seus «dubtes» perquè «l’estrambot que suposa tot el que es concretarà en aquesta moció» podia fer pensar que era millor no participar-hi. Tot i això, finalment ho faran.