El primer i únic govern de Vox a la Comunitat Valenciana ja ha donat a conèixer els principis en els quals es basarà el mandat. No estaran sols, perquè als quatre regidors que va obtenir el partit d'ultradreta a Nàquera s'hi han sumat els tres edils del PP necessaris per a tenir majoria absoluta. Només 24 hores després que l'alcalde, Iván Expósito, fos investit, va sortir a la llum l'acord amb 20 mesures que reflecteixen els principis bàsics de Vox i que el PP ha acceptat. Una de les més destacades és, sens dubte, la prohibició de col·locar banderes LGTBIQ+ en balcons i façanes d'edificis municipals per a fer complir, segons diuen, "la llei de les banderes".

Es tracta del punt número 15 on apunten al fet que es es promocionaran "els valors constitucionals" i es complirá amb la llei de les banderes "no col·locant banderes LGTBI en balcons i façanes d'instal·lacions municipals". No obstant això, en aquesta Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes, en cap cas prohibeix la instal·lació d'altres banderes sempre que la d'Espanya estigui representada i tingui un lloc preeminent en les institucions, com s'assenyala en l'article sisè.

No sols crida l'atenció aquest punt aprovat per Vox i el PP, sinó que el següent torna a confirmar els principis sobre els que es fonamenta el partit ultra i ara també el PP. Se substituiran les concentracions de 'No a la violència masclista' per altres el lema de les quals sigui "No a la violència o Condemnem la violència", per la qual cosa torna a negar-se l'existència de la violència masclista i de gènere, una batalla que Vox i PP mantenen des de la setmana passada i on els populars han defensat que sí que existeix, encara que a Nàquera hagin acceptat eliminar-la.

El primer punt matisa que cadascuna de les parts -PP i Vox- "mantindran la seva plena independència en les qüestions d'índole ideològica", però en la successió de mesures aprovades pesa més la càrrega política de Vox que la del PP. Així, es contemplen mesures que el partit d'ultra dreta ha defensat en tots els fòrums, com la defensa de les tradicions i cultura valenciana així com les festes populars del municipi, a més de defensar la propietat davant l'okupació. El text defensa la "neutralitat institucional en l'àmbit cultural" al mateix temps que es compromet a revisar les subvencions municipals, "suprimint aquelles que no tinguin una marcada funció social, esportiva, cultura, igual que aquelles destinades a finançar entitats independentistes i pancatalanistes".

Aquestes són les mesures que Vox i PP proposen a Nàquera

Cadascuna de les parts mantindran la seva plena independència en les qüestions d'índole ideològica. Polítiques pròximes a les necessitats reals dels veïns. Mesures de suport directe a les famílies. Conciliació. Ajuda als Majors i a la dependència Reducció d'impostos i agilitació de les llicències. Revisió de taxes. Ajust de la política de subvencions municipal. Supressió d'aquelles que no tinguin una marcada funció social, esportiva, cultural. Igualment tots aquells destinats a finançar entitats independentistes i pancatalanistes. Retallada de la despesa política socialment improductiva, revisant les partides de publicitat institucional i despeses superflu. Realització d'un pla de gestió i conservació integral del patrimoni històric i artístic del municipi. Neutralitat institucional en l'àmbit cultural. Defensa de les tradicions i cultura valenciana així com de les festes populars del municipi. Elaboració d'un pla de conservació de les instal·lacions esportives municipals i d'ampliació de les mateixes conforme a les necessitats especifiques que vagin sorgint. Elaboració d'un pla municipal de protecció a la infància. Garantir que en tot cas les persones majors tinguin la possibilitat de relacionar-se amb l'administració municipal de manera ràpida i àgil. Defensa de la propietat enfront de l'ocupació il·legal. Promoció dels valors constitucionals. Compliment de la llei de banderes, no col·locant banderes LGTBI en balcons i façanes d'instal·lacions municipals. Substituir les concentracions de "No a la violència masclista' per "No a la violència" o "Condemnem tota violència Celebració del dia de la Constitució i la Hispanitat. Celebració d'un dia de memòria municipal a les víctimes del terrorisme. Elaborar una auditoria o estudi econòmic financer sobre la gestió i pagaments de les obres iniciades o en tramiti de l'ultimo any i que encara estan pendents de pagament total o parcial. Impulsar projectes d'activació del comerç local, campanyes de promoció i facilitats a l'emprenedoria.

Repartiment de "drets econòmics"

En el mateix document també es fa referència a quins edils percebran una retribució del consistori. En l'anterior mandat, no hi havia cap edil amb dedicació exclusiva, però en aquesta ocasió l'alcalde, Iván Expósito, i el tinent alcalde del PP, Vicente Estellés, tindran una dedicació exclusiva per la qual percebran un salari íntegre, mentre que els altres tres edils de Vox, Marta Izquierdo, Juan Silla, Annabella Marisa Furió, i els dos del PP, Alejandro Ricart i Rafael Clausí, tindran una dedicació parcial per la qual cobraran per assistències al ple i participació en comissions. En el mateix acord es concep la contractació d'una persona d'assessoria eventual que es desginará mitjançant acord dels dos partits.