La Comunitat Econòmica d'Estats de l'Àfrica Occidental (ECOWAS, per les seves sigles en anglès) ha condemnat un "intent de cop d'estat" al Níger. El compte de Twitter de la presidència nigeriana ha assegurat aquest dimecres que el president Mohamed Bazoum i la seva família "estan bé" i que l'exèrcit i la Guàrdia Nacional estan "disposats a atacar" els membres del Guàrdia Presidencial "implicats" en un suposat intent per apartar-lo. L'Alt Representant de la Unió Europea, Josep Borrell, s'ha sumat a la declaració de l'ECOWAS, tot i que no ha titllat directament els fets de cop d'estat.

"Veig amb molta preocupació els esdeveniments a Niamey", ha afirmat Borrell en una piulada. Així, Brussel·les alerta contra "qualsevol temptativa de desestabilitzar la democràcia" al Níger. Très préoccupé par les événements en cours à #Niamey.



L’UE condamne toute tentative de déstabiliser la démocratie et menacer la stabilité du #Niger.



L’UE s’associe aux déclarations du Président du Nigeria Tinubu au nom de la @ecowas_cedeao — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 26 de julio de 2023 Elegit l'any 2021 Bazoum va ser elegit president al Níger en les eleccions del 2021. El darrer cop d'estat al país es va produir el 2010, quan va enderrocar el llavors president Mamadou Tandja.