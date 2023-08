Una jove llatina s'ha fet viral a TikTok perquè ha explicat com ha estat l'experiència de tenir una cita amb un noi espanyol. La jove porta un mes a Madrid i ha quedat amb un noi per veure si trobava l'amor. Les seves expectatives eren clares: trobar un noi que li pagues els seus capritxos i sopars, entre altres. Tot i que, ja estava avisada que els homes espanyols no fan això i que normalment, et fan pagar a tu el compte o es paga a mitges, segons com explica la Tiktoker al seu compte.

La jove explica que va conèixer al noi a través d'una aplicació de cites i que les seves amigues ja li havien explicat l'experiència amb els espanyols, segons elles, molt dolenta perquè no pagaven a les cites. La jove va quedar en una zona que ella coneixia, ja que estava allà amb una amiga. Mentre esperava al jove va prendre una aigua perquè feia molta calor.

Quan el jove va arribar va demanar una cervesa i van estar parlant i tot semblava anar molt i molt bé, fins que, van voler demanar una altra ronda de begudes, però la cambrera els hi va dir que ja tancaven. Aleshores va venir el problema, la jove només havia demanat una aigua i creia que la seva cita li pagaria, però ell va dir, 'divideix el compte, cobra-li a ella el que ha pres i a mi el que jo he pres'. De sobte, la jove va quedar sorpresa, segons ella 'em volia morir'.

El jove va prendre una cervesa i ella una aigua i la noia esperava no pagar res. 'No podia creure que un home tan guapo, guapíssim extrem, fos tan miserable'. Tot i això, van anar a un altre lloc per continuar prenent copes, però... Com acabaria la història? La jove fa la segona part, on explica que van anar a diversos locals perquè ja eren les 3 del matí i tots els llocs tancaven, tot i que, en diversos llocs van poder prendre quelcom, ja que havien quedat a les vuit del vespre.

La noia explica com va decidir pagar a mitges, però que en un local va pagar ella, fins i tot més. A ella li van cobrar 7 euros i a ell 5. 'No entenc per què a mi m'està cobrant més si jo soc la dona', això és el que va pensar mentre el cambrer li cobrava aquella quantitat extra a ella i no a ell.

A més a més, ell li va demanar un petó, en comptes d'agafar-la pel cabell i fer-li un petó directament. Ella va ser qui li va fer el petó després que ell li demanés. I a sobre, després del petó, el noi no es va oferir ni a portar-la a casa amb la moto... Aquestes són les declaracions de la jove en les seves xarxes socials.

Han sorgit un munt de comentaris a les xarxes socials contra la noia perquè no entenen aquest pensament tan tradicional en un món on el feminisme està agafant un lloc i a on es reclama la igualtat, aquest tipus de comentaris i mentalitats, moltes usuaries no l'entenen. No només van saltar noies espanyoles, també van saltar joves llatines dient que elles tampoc entenien aquesta mentalitat, que elles s'ho pagaven tot o a mitges, que era el normal. Això és igualtat!

La cosa no queda aquí i hi ha altres comentaris on li exigeixen que perquè no és ella qui paga, en comptes de queixar-se i demanar. En alguna ocasió han aparegut compatriotes dient que elles estan sortint amb espanyols i que estan encantades perquè els hi paguen tot i no deixen que elles paguin res.

Aquesta història pot portar a una breu reflexió... Feminisme o masclisme? Tradicionals o moderns? Oberts o tancats? Respecte o submissió? Sexe o amor? Consentiment o agressió? Fins a quin punt posem etiquetes, fins a quin punt és bona una mentalitat o altra. Hem arribat a un punt on la gran obertura de pensament està xocant amb extrems oposats, sense trobar un punt mig per respectar i sentir-nos respectats. Així doncs, què és millor? Arribarem a trobar el punt mig entre homes i dones?

@malejandraec yo seguí con la guachafita pero primera y ultima vez 😚 ♬ sonido original - Mariale

L'educació, la cultura, la globalització, les tradicions i el llibertinatge extrem, què és millor? Si una persona respecta i pregunta, està mal vist, si es llança és agressió, si és romàntic o romàntica és un rotllo o és bonic? Si és salvatge i li va tot, és una prostituta o un porc. I si no li va, forçar una situació és excitant i encara que digui que no, segur que vol dir que sí. Doncs així, què està passant? Les experiències a les xarxes poden servir per definir bé un model que està canviant cada vegada més. Explicar la realitat de la societat i els valors que s'han de tenir són clau per evitar problemes o xocs culturals, entre altres. Ètica, respecte, autoestima, valors i educació, els grans pilars per intentar construir una societat més igualitària, respectuosa, compresa, empàtica i cooperativa.