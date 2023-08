Un jove català de 25 anys va perdre la vida aquest dilluns després d'estimbar-se, per causes que encara no se saben, a la ruta del Cares, a uns quatre quilòmetres de Caín, en una zona limítrofa amb Lleó, a Cabrales. El jove estava fent una ruta amb el seu pare de 56 anys. Per alguna raó, pare i fill van perdre el sender i van seguir un paral·lel a la ruta del Cares. El jove va acabar estimbant-se des d'uns 60 metres d'alçada. El pare va escoltar el seu fill cridar i caure al buit. Va intentar demanar ajuda, però no hi havia cobertura. Va ser evacuat després fins a Caín, concretament fins a l'establiment que dirigeix l'alcalde de Caín, Marino Pérez Cuevas. "Estava trencat", va assegurar Pérez. Les restes mortals del mort van ser evacuades a Caín pel Grup de Rescat del SEPA a bord d'un helicòpter de Bombers d'Astúries.

La víctima s'havia precipitat d'uns 60 metres a una zona de difícil accés. Per poder arribar-hi es van haver d'endinsar grues amb l'aeronau de Bombers a gairebé 54 metres de cable. L'equip de rescat va haver d'esperar que arribés al lloc el GREIM desplaçat des de Sabero (León) i autoritzés l'aixecament del cadàver. A causa de la zona on es trobava, el rescat només es podia fer mitjançant una operació de grua amb l'aeronau del SEPA. Amb la grua també havien rescatat prèviament el pare de la víctima que estava intentant accedir fins a la zona on s'havia precipitat. El Centre de Coordinació d'Emergències del 112 d'Astúries va rebre l'avís a les 18.09 hores. La trucada la va traslladar el 112 de Castella i Lleó. Hi explicaven que una persona s'havia precipitat a la ruta i estaven veient el seu acompanyant intentant baixar a la zona on havia caigut. La Sala del 112 del SEPA va activar el Grup de Rescat amb l'helicòpter medicalitzat i per si les condicions meteorològiques impedien l'arribada també va activar efectius de bombers dels parcs de Llanes i Cangas de Onís. A les 19.34 hores van informar que havien evacuat una persona a la localitat de Caín i la metgessa-rescatadora i un bomber-rescatador es trobava al lloc de l'accident amb el precipitat. En aquell moment es va anul·lar el dispositiu de Bombers d'Astúries que s'havia mobilitzat per terra. Després de confirmar-se la mort, la Guàrdia Civil va activar el GREIM de Sabero (Lleó) per traslladar-se al lloc i aixecar el cadàver. Operació que va realitzar, després de rebre la corresponent autorització, el Grup de Rescat amb l'helicòpter medicalitzat del SEPA. Finalitzada la intervenció van tornar a la base a La Morgal. L'alcalde de Caín va denunciar la falta de cobertura a la zona, que dificulta la sol·licitud d'ajuda en cas d'accident. En aquest cas, l'accident havia sortit de la ruta.