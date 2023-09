El Consell ha cessat el sotssecretrari de la Conselleria de Justícia, Luis Manuel Martín Domínguez , per haver estat condemnat per violència masclista l'any 2011. En un ple convocat d'urgència, l'Executiu autonòmic ha destituït el fins ara número dos del departament que dirigeix Elisa Núñez, àrea que dirigeix Vox, després de conèixer que tenia una condemna per violència masclista que, ha indicat, l'havia amagat fins ara. Va ser condemnat per donar un cop de puny a l'espatlla a la seva dona i amenaçar-la amb un ganivet davant del seu fill

Núñez ha explicat que s'ha assabentat de la condemna per violència de gènere de Martín Domínguez aquest matí. Després d'això, ha escrit una carta al president de la Generalitat, Carlos Mazón , per mostrar la seva pèrdua de confiança en un dels seus alts càrrecs. La consellera de Justícia ha admès que el nomenament va ser una qüestió personal seva i que després de conèixer la condemna, que ha indicat, va ser de conformitat l'any 2011, n'ha decidit la destitució.

Un cop informat Mazón, es va convocar per a aquesta tarda un ple en què finalment s'ha aprovat la destitució del sotssecretari, per al qual no s'ha nomenat substitut. Segons consta al DOGV, Martín Domínguez va ser nomenat el 26 de juliol, és a dir, a la primera ronda de nomenaments que va fer l'Executiu autonòmic. El fins ara alt càrrec havia estat un nomenament de Vox al Consell.

La destitució de Martín Domínguez contrasta amb el cas que fos el candidat de la formació d'extrema dreta a la Generalitat el 28 de maig, Carlos Flores Juberías. En aquest cas, aquest diari va informar dies després de la seva elecció que Flores havia estat condemnat per violència psíquica contra la seva exdona el 2002, un delicte que encara no es tipificava com a violència de gènere perquè no estava aprovada la llei. Tot i això, després d'aquestes informacions, Vox no només el va mantenir sinó que posteriorment el va incorporar com a candidat al Congrés el 23 de juliol.

"No hi ha contradicció respecte al cas de Flores, s'ha actuat de manera ràpida, és fonamental", ha explicat Núñez qui ha basat la seva decisió en la "pèrdua de confiança". Alhora, ha insistit que la destitució es dóna "en el marc del pacte de govern" entre el PP i Vox, del qual va formar part com un dels negociadors Flores Juberías. "La decisió ha estat meva", ha reiterat la consellera de Justícia, també designada per Vox.