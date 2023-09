Cada vegada i amb més força estan sortint estudis i testimonis d'agressions masclistes. Malauradament és una situació que es viu diàriament en molts països i que, tot i estar en el segle XXI, les mentalitats abusives de poder i el patriarcat, estan en el mateix punt que abans de la democràcia. La dona és sexualitzada, esclavitzada i humiliada per molts homes, ja que això fa que se sentin amb més poder i control. Un estudi i les seves dades revelen com al Regne Unit això succeeix, fins i tot, als centres mèdics.

L'estudi fet per la Universitat d'Exeter ha mostrat que hi ha hagut agressions, abús, contacte físic sense permís i comentaris sexistes a les cirurgianes de la Sanitat Pública del Regne Unit, essent un 30% les víctimes, o almenys les que han testificat sense por a represàlies.

El testimoni d'algunes elles han servit per demostrar aquest abús de poder i masclisme social. Ara aquests successos estan donant la volta al món, per tal de ser denunciats i visibilitzats.

Judith explica quan va començar a treballar i estava al quiròfan: 'el cirurgià s'eixugava la suor de la cara en els meus pits'. 'Jo li oferia una tovallola i ell em deia que no la volia, que era més divertit fer-ho sobre els meus pits'.

El British Journal of Surgery va publicar l'estudi de la Universitat d'Exeter, en el qual es va fer una enquesta a 1.704 treballadores de quiròfans i un 63% de les enquestades van confessar haver patit una mala conducta sexual per part dels companys homes, a més, el 29% van explicar que va patir agressions sexuals per part d'aquests, anant des de tocaments a violacions.

Segons l'estudi de la Universitat d'Exeter, la Universitat de Surrey i un grup de treball contra el maltractament sexual en els quiròfans ha deixat molt clar que, moltes de les dones tenen por de denunciar aquests abusos perquè tenen por a perdre la seva feina, entre altres.