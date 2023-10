L'exèrcit d'Israel ultima una operació militar per "terra, mar i aire" a la Franja de Gaza després que aquest dissabte a les tres, hora catalana, hagi expirat el termini que havia donat Israel a la població civil d'aquest territori perquè abandonés la zona. Segons un comunicat de l'exèrcit israelià que recullen diversos mitjans internacionals, els militars hebreus estan enllestint diverses opcions per dur a terme l'ofensiva. Mentrestant, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha confirmat que està treballant amb el govern de Netanyahu, Egipte, Jordània i l'ONU per pal·liar les conseqüències humanitàries derivades de la fugida dels civils palestins.