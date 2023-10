El conseller de Seguretat Nacional dels Estats Units, Jake Sullivan, ha explicat aquest diumenge a la CNN que el govern israelià s'ha compromès a restablir el subministrament d'aigua al sud de Gaza, on s'esperen centenars de milers de desplaçats que fugen del nord després de l'ultimàtum de l'exèrcit hebreu. "He estat en contacte amb els meus homòlegs israelians i m'han confirmat que han tornat el obrir la canonada d'aigua al sud de Gaza", ha assenyalat Sullivan. Mentrestant, els Estats Units manté converses amb l'ONU, Jordània, Egipte i altres països de la regió per garantir ajuda humanitària a Gaza. Per la seva banda, fonts de l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, també afirmen que el servei s'ha restablert.