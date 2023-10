El poble palestí rugeix de dolor. Després de 10 dies sotmesos als bombardejos continus en ple setge total de Gaza, el Ministeri de Sanitat de l’enclavament, sota control de Hamàs, va informar d’un últim atac que ha sacsejat el món sencer. Segons les autoritats de la Franja, l’Exèrcit israelià va bombardejar ahir un hospital de la ciutat de Gaza causant centenars de morts i ferits. Les xifres de víctimes ultrapassen l’horror, amb almenys 500 persones mortes. Israel en va responsabilitzar la Gihad Islàmica Palestina: «Múltiples fonts d’intel·ligència indiquen que la Gihad Islàmica és responsable del llançament fallit del coet que va impactar a l’hospital», va assegurar un portaveu de l’Exèrcit hebreu.

«La massacre a l’Hospital àrab Al Ahli no té precedents en la nostra història, si bé hem estat testimonis de tragèdies en guerres i dies passats, el que ha passat aquesta nit equival a un genocidi», va dir Mahmoud Basal, portaveu de la Defensa Civil Palestina, titllant-lo de l’atac aeri israelià més mortífer en cinc guerres lliurades des de 2008. Tant l’Organització Mundial de la Salut i les Nacions Unides com Egipte i Turquia van condemnar l’atac. Sumida en el caos, les imatges que arribaven des de la zona de l’atac mostraven dotzenes de cossos sense vida escampats per terra, envoltats per les seves pertinences personals. Mantes, motxilles infantils i peces de roba es barrejaven amb la sang de desenes de persones que no només estaven sent tractades a l’Hospital Nacional Baptista Al-Ahli, sinó que buscaven protecció enmig de la ferotge campanya israeliana dels últims 10 dies. Milers de refugiats d’altres parts de Gaza s’havien concentrat en els voltants del centre sanitari buscant un lloc on protegir-se dels bombardejos. L’atac va afectar el pati de l’hospital, un dels més antics de la ciutat, fundat el 1882 i dependent de la diòcesi anglicana de Jerusalem.

Després del bombardeig, es va desencadenar un incendi a l’hospital. A Gaza ja no hi ha límit per a la tragèdia. Precisament ahir, el Ministeri de Sanitat de l’Autoritat Palestina va xifrar en 3.000 els morts i més de 12.500 els ferits pels bombardejos d’Israel contra l’enclavament. Al llarg de la jornada, els hospitals de la Franja van haver d’anunciar la paralització dels serveis. Al-Shifa, l’hospital més gran de Gaza, es va quedar oficialment sense electricitat. L’Hospital de l’Amistat Turca, l’únic per a atenció oncològica al territori, es va veure forçat a interrompre la majoria dels serveis sanitaris per falta de combustible. Segons el Ministeri de Sanitat palestí, d’aquí a dos dies ja no podrà oferir servei a pacients de càncer.

La tragèdia d’aquest centre mèdic històric, que el president de l’organització humanitària MedGlobal, Zaher Sahloul, va titllar del «pitjor atac contra una instal·lació mèdica al segle XXI», ha acabat d’enfonsar els serveis sanitaris de la Franja. «El que està fent Israel a Gaza no és un atac militar, ni una ofensiva, ni una agressió, ni una guerra; em nego a anomenar-ho altrament que no sigui una massacre, un genocidi», va tuitejar la periodista i activista pels drets humans Maha Hussaini. Durant els bombardejos d’ahir, va caure un dels màxims dirigents militars de Hamàs, segons va informar el mateix grup, que controla de facto l’enclavament des del 2007. Ayman Noufal va morir en un dels cops de l’Exèrcit israelià a 200 objectius de la milícia a la Franja.

Manca d’ajuda humanitària

Sumada al degoteig constant de morts, els que sobreviuen estan patint una greu catàstrofe humanitària pel bloqueig total per part d’Israel a l’entrada d’ajuda, aigua, electricitat, combustibles o aliments a l’enclavament. L’absència de carburant fa que les dessalinitzadores d’aigua no puguin funcionar, cosa que ocasiona una profunda escassetat d’aigua potable. Mentrestant, a la fronterera de Rafah s’acumulen els camions amb l’ajuda humanitària que ha d’alleujar les urgències a l’enclavament.