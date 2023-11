L'espanyol Daniel Sancho es va declarar aquest dilluns no culpable de l'assassinat premeditat del cirurgià colombià Edwin Arrieta a Tailàndia, durant una vista en el tribunal de l'illa de Samui, segons van informar a EFE fonts pròximes al cas.

En aquesta vista, Sancho, de 29 anys i a la presó provisional des del passat 7 d'agost, va negar ser culpable de l'assassinat premeditat del colombià a l'illa de Phangan, així com de fer desaparèixer el seu passaport, dos dels tres càrrecs en contra seva, però es va declarar culpable d'esquarterar i ocultar el seu cos. Sancho va assegurar durant la vista que la mort d'Edwin Arrieta es va deure a un accident.

Així mateix, el jove espanyol va dir aquest dilluns al jutge que volia prescindir dels serveis de l'advocat d'ofici Krit Sudthanom, que li va ser assignat el passat 26 d'octubre, quan l'acusat es va personar davant el jutge sense un lletrat particular.

Un nou lletrat

Segons ha dit aquest dilluns el mateix advocat, Sancho va sol·licitar un nou lletrat, que serà també nomenat pel tribunal.

L'espanyol no tenia advocat a Tailàndia -on només pot ser defensat per un tailandès- des del 7 de setembre, després que el pare de l'acusat, l'actor espanyol Rodolfo Sancho, prescindís dels serveis d'Anan Chuayprabat per "discrepàncies en la defensa".

Rodolfo Sancho va ser present aquest dilluns a la vista, en la qual el fiscal Jeerawat Sawatdichai va llegir a l'acusat els càrrecs d'assassinat premeditat, ocultació del cos i destrucció de documentació aliena.

També va acudir al jutjat l'advocat tailandès que representa a la família d'Edwin Arrieta, després que divendres passat anunciessin que els familiars de la víctima es personaran en el judici contra Daniel Sancho.

El jove va comptar aquest dilluns per primera vegada amb l'assistència d'un intèrpret del tailandès a l'espanyol, tal com va sol·licitar el passat 26 d'octubre, quan la vista llavors va quedar ajornada per aquest motiu.

El dia 27 de novembre se celebrarà una nova vista, en la qual tant la fiscalia com la defensa presentaran les seves proves en el procés contra l'espanyol.

Sancho es va declarar culpable de l'assassinat i l'esquarterament del cirurgià colombià, que comporta la pena de mort a Tailàndia, quan va passar a disposició judicial el 7 d'agost, després de la seva confessió dos dies abans en la comissaria de l'illa de Phangan. En rebutjar part dels càrrecs, s'inicia un procediment que inclou una nova declaració i examen de proves que culminarà en un judici, que podria celebrar-se entre febrer i abril de 2024.