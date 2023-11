Una "fake new", que ha donat la volta per tot arreu, informava aquest dilluns que l'únic guanyador espanyol del primer sorteig d'EuroDreams, celebrat la setmana passada, havia mort pocs dies després de validar el seu bitllet, comprat a un establiment de la localitat de Lastres, al municipi asturià de Colunga. L'home, comercial i veí de Villaviciosa, és viu i pot gaudir dels 120.000 euros que li corresponien com a premi.

La notícia de la seva suposada mort va córrer com la pólvora, però l'home, que respon a les inicials d'E. J. P., es troba perfectament, i s'ha pres la situació "amb humor". EuroDreams, el nou joc amb caràcter europeu de Loteries i Apostes de l'Estat, va inaugurar el seu primer sorteig amb dos premis validats a França i un de segona categoria a Astúries, concretament al restaurant La Botica de Lastres, que tot just feia tres mesos que venia loteria. Aquest home havia guanyat un total de 120.000 euros distribuïts en pagaments mensuals de 2.000 euros durant cinc anys. El propietari del local on es va validar el bitllet, Otto Gutiérrez, va expressar la seva emoció dimarts passat, quan es va anunciar el premi, tant per l'èxit de l'establiment en estrenar-se amb un gran premi com per l'agraciat, que, segons ell, planejava casar-se pròximament. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona