Dos antimilitaristes vestits de pallasso han pujat aquest dimarts a un tanc de l'Exèrcit a la fira Expojove de València i l'han tacat de pintura rosa com a signe de protesta i mentre exhibien cartells amb els lemes "La guerra no és un joc" i "Les armes no eduquen".

A més, altres persones han tret pancartes als voltants del tanc mentre una part del públic els escridassava al crit d'"ara ho netegeu", aclamats pel segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de València, Juanma Badenas (Vox), mentre mitja dotzenes de policies locals han arribat al lloc i s'han endut els protestants per identificar-los. Fonts de l'Ajuntament de València han indicat posteriorment a EFE que els dos activistes han estat identificats i immediatament han quedat en llibertat, i han confirmat que es cursarà contra ells una denúncia per aquests incidents. Fonts de l'Exèrcit de Terra, també consultades per EFE, han preferit no comentar els fets. «No és una guerra...» El motiu d'aquest acte de protesta rau en la "militarització" i el "bel·licisme" de la nova edició d'Expojove -que s'inaugura aquest dimarts- per reservar un espai per a l'Exèrcit, cosa que ha estat criticada pels partits de l'oposició (Compromís i PSPV). Abans de l'incident, tots dos partits ja havien criticat l'alcaldessa de València, María José Catalá, per la presència del tanc en un recinte d'oci infantil i juvenil. La regidora del PSPV Nuria Llopis ha afirmat que aquesta exposició militar "no és correcta" i que l'anterior govern "apostava per la capital verda europea i un nadal per als nens sense ideologia". En aquest sentit, el regidor de Compromís, Pere Fuset també ha mostrat el seu malestar per “anteposar el conflicte en un entorn infantil per sobre de la conscienciació climàtica”. Per part seva, l'alcaldessa ha reivindicat davant els mitjans que "les forces i cossos de seguretat mereixen el reconeixement" públic en entorns com aquest i que "les persones que ens cuiden no només mereixen respecte, sinó també visibilització". Taules i policies "Mereixen la seva tradicional presència aquí i ells volien tornar a Expojove. Són persones que tenen vocació de servei públic, que ens protegeixen a tots i mereixen un reconeixement", ha explicat Catalá.