La ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha convocat per al pròxim mes de gener una reunió amb les comunitats autònomes per regular l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius. Segons la ministra, cal abordar aquesta qüestió amb una proposta "coordinada". "L'educació no pot ser la resposta a tot, però sí que ha de ser part de la solució", ha indicat aquest dijous en una reunió de la Conferència Sectorial d'Educació. Alegría proposa establir un límit de zero minuts a Primària i l'ús amb supervisió docent a la Secundària. "És la nostra obligació i interès aconseguir que els menors puguin tenir una relació sana i saludable amb els mitjans tecnològics", ha reivindicat Alegría.

D'altra banda, el ministeri i les comunitats autònomes han aprovat la distribució d'uns 330 milions d'euros corresponents a quatre programes de cooperació territorial vinculats a l'FP, l'Educació Infantil, l'ensenyament de programació i robòtica i l'escolarització de desplaçats per la guerra d'Ucraïna. Educació convoca un consell extraordinari per abordar la regulació de l'ús del mòbil a les escoles Segons ha detallat el govern espanyol en un comunicat, els governs autonòmics rebran 143 milions d'euros per crear 76.479 noves places de Formació Professional. A més, accediran el darrer tram de finançament del programa per a l'impuls de l'escolarització al primer cicle d'Educació Infantil (142,4 milions d'euros), que permetrà crear 21.794 places públiques i gratuïtes de 0 a 3 anys.