La ministra de Sanitat, Mónica García, demanarà a totes les comunitats que segueixin els passos de Catalunya i el País Valencià i imposin l'ús de les mascaretes als centres de salut i de gent gran. Farà la petició durant la reunió del Consell Interterritorial de Salut que ha convocat per dilluns on, segons ha apuntat, el Ministeri provarà "d'unificar" els criteris i les actuacions a tots els territoris. En tot cas, García ha afirmat en declaracions a La Sexta que malgrat que la incidència és "molt alta" la situació d'ingressos a "no és alarmant". En aquest marc ha reclamat als territoris del PP que no provin de tirar "pilotes fora" assenyalant el Ministeri per la seva manca de previsió.

"Volem avaluar la situació amb els consellers sense envair les competències de les comunitats" per "posar en comú les mesures, l'avaluació i els projectes i per fer un pla per al pròxim hivern", ha dit. Catalunya i València, ja ho han adoptat Per això, segons ha avançat, "una de les coses que demanarà" és que l'obligatorietat de mascaretes als espais sanitaris que ja han adoptat Catalunya i el País Valencià "s'estengui a la resta de comunitats de manera transitòria". García ha rebutjat les crítiques de governs del PP, com el de Madrid, que han retret al Ministeri una suposada falta de previsió. La ministra ha recordat que les competències en salut són de les comunitats autònomes i que aquest serà el quart Consell Interterritorial des de desembre.També ha demanat als territoris del PP que no pretenguin "tirar pilotes fora" i assenyalar el ministeri. "Des del ministeri hem de coordinar i ajudar, i no mirarem per sobre l'espatlla a ningú, perquè volem una relació fluida i coordinada", ha afirmat, perquè "no hem de normalitzar els col·lapses".