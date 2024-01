“Fan venir ganes de mudar-se aquí veritat?”, fa broma un veí de Des Moines. Acaba d'arribar a una casa al centre de la capital d'Iowa amb una robusta pick up, l'únic vehicle que pot entrar per un petit carrer per la qual no passen les llevaneus municipals i en la qual vehicles més petits s'han quedat encallats. Va abrigat com si s'anés a una expedició pel pol nord, als quals aquests dies Iowa s'assembla bastant. I sap que la resposta és no.

Un temporal d'hivern que sacseja els Estats Units ha convertit aquest estat en una tundra, amb acumulacions històriques de neu (mig metre en cinc dies segons un mesurador de l'aeroport de la capital, fet que no es veia des de 1941) i un fred àrtic que es degrada encara més per forts vents.

La meteorologia és “brutal” fins i tot per als locals, que estan acostumats a durs hiverns. El divendres va fer que es declaressin “intransitables” diverses autopistes i a les carreteres va haver-hi desenes d'accidents i centenars de conductors atrapats. Ha obligat a cancel·lar vols, ha tancat a la gent a casa. I ha tirat un gerro d'aigua freda, gelada, als plans i esperances dels candidats que obren aquí aquest dilluns la carrera republicana per la nominació presidencial en els caucus.

Una campanya gairebé congelada

Aquesta tempesta de neu del divendres va paralitzar la campanya, amb pràcticament tots els actes suspesos. El dissabte, quan ja gairebé no queien flocs però el “wind chill” feia de les seves, Donald Trump va mantenir un però de manera virtual, mentre els dos aspirants que lluiten pel segon lloc, Nikki Haley i Ron DeSantis, tornaven a personar-se encara que fora amb una agenda reduïda davant els votants, sortejant temperatures que se sentien de 35 graus sota zero, malgrat que el termòmetre només marquès en el negatiu 20.

El fred infernal, que amenaça amb descendir fins i tot diversos graus més el dilluns a la nit i ha fet que s'adverteixi que la congelació pot donar-se a partir d'entre 10 i 30 minuts d'exposició, fa témer per la participació en els caucus, que se celebren a les set de la tarda. I ara com ara deixa congelades les expectatives que tenien els líders republicans locals de superar el rècord històric: el que van marcar les 186.000 persones que van votar el 2016, any en què Trump va quedar segon aquí (mesos després es va fer amb la nominació i després va arribar a la Casa Blanca).

Encara que les alertes del Servei Nacional de Meteorologia animen a quedar-se a casa si pot ser, els candidats criden a fer-se forts i participar. I el líder del Partit Republicà estatal, Jeff Kauffman ha dit aquests dies que hagués estat pitjor que per al dilluns a la nit hi hagués previsió de neu i gel que la que hi ha de fred criminal, una cosa amb la qual les autoritats no semblen combregar. “És fred que presenta un risc per a la vida”, resa una de les seves alertes. “Qualsevol que quedi atrapat fora estarà en perill”.

Haley, en la seva lluita contra els elements, ha tirat d'èpica i ha dit: “Sé que és molt demanar que surtin i participin en el caucus però també sé que tenim un país per salvar”. Mentrestant, el governador DeSantis, molt lluny de les platges de Florida, ha reconegut que “no serà agradable” però ha ofert alguna cosa a canvi: “Si estan disposats a sortir aquí fora, enfrontar unes hores per mi els elements en una nit freda, ventosa i nevada de gener, lluitaré per vostès els pròxims vuit anys”.

La campanya de Trump, el favorit, era la que més havia de perdre, amb el potencial que el seu aclaparador avantatge en les enquestes faci pensar a alguns que no passa res si no voten. Però també té elements per a guanyar: tira de la més potent i greixada organització sobre el terreny de totes les candidatures, que estan organitzant-se per a ajudar gent a arribar als locals on se celebra el seu caucus corresponent.

Confien en el lliurament i la passió dels qui recolzen a l'expresident, que segons va dir el dijous en un acte en Urbandale Chris LaCivita, un dels seus principals assessors, “caminarien sobre brases per a votar per ell”. I confien en la duresa i resistència dels ciutadans de Iowa. Un fatxenda LaCivita replicava el dijous a una pregunta d'un periodista sobre el potencial impacte del temps: “posa't un abric”.

Teories conspiranoies i un rumor àcid

El temps ha donat peu fins i tot a teories conspiranoies, aquesta vegada de la mà de Laura Loomer, una polèmica activista de la ultradreta de Florida. “Està l'estat profund activant HAARP per a alterar els caucus de Iowa?”, va plantejar en X (Twitter) en referència al Programa de Recerca d'Aurora Activa d'Alta Freqüència, un projecte que va posar en marxa el Pentàgon (encara que ara està en mans de la Universitat d'Alaska) que estudia la ionosfera.

En la seva forassenyada teoria Loomer va aprofitar per a apuntar a Haley, l'aspirant més ben posicionada després de Trump, recordant que té “molts amics en la indústria de defensa i en el complex militar industrial” (l'exgovernadora de Carolina del sud va servir en la junta de Boeing). I només en quedar enterrada sota una allau d'escarn, Loomer va suggerir que havia estat una broma. “La premsa no té sentit de l'humor”, va defensar.

Sí que ho té Thaddeus, un conductor d'Uber a Des Moines, que fins i tot declarant-se republicà mostra escàs interès a participar en els caucus, i no precisament pel temps. “Jo vull propagar un rumor”, deia aquest dissabte a la nit: “Com més menteixen els candidats, més neva”.