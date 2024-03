Els Estats Units viuen aquest dimarts un dia clau en la cursa presidencial. El país celebra el 'superdimarts', el dia més decisiu en la fase de primàries per definir quins seran els candidats a la Casa Blanca. Són 15 els estats i un territori els que estan cridats a les urnes i hi ha en joc més d'un terç dels delegats que aniran a les convencions republicanes i demòcrates per escollir el candidat presidencial de cada partit. Malgrat que ni Joe Biden ni Donald Trump en sortiran proclamats encara com a candidats presidencials, un triomf sí els deixaria matemàticament molt a prop d'aquesta posició.

Concretament, estan en joc 13 primàries i tres caucus (assemblees electorals). Entre els estats en què es vota hi ha Califòrnia, Texas, Alabama, Colorado, Massachusetts, Utah, Minnesota i Virgínia, entre d'altres. Els resultats de Califòrnia i Texas seran clau perquè són els que tenen més delegats. Els republicans tenen en joc 169 delegats a Califòrnia amb les enquestes apuntant a Trump com a favorit i els demòcrates hi escullen 424. A Texas, els republicans es disputen 161 delegats i els demòcrates 244.

Entre Trump i Biden

Per part republicana, els candidats són Trump i l'exambaixadora dels Estats Units davant l'ONU Nikki Haley, després que la resta es retiressin de la cursa a principis d'any. Els ulls estaran posats a veure si a Trump, com ha passat en altres cites prèvies de primàries, els resultats en aquesta jornada li envien senyals preocupants per a novembre. En concret, s'analitzarà si continua anant-li malament amb votants amb titulació universitària i s'analitzaran els resultats en suburbis, on és més feble que en petites ciutats i en zones rurals.

El 'superdimarts' arriba després que Haley aconseguís diumenge la primera victòria en les primàries republicanes a Washington DC, una ciutat majoritàriament demòcrata. La victòria de Haley va ser més simbòlica que determinant perquè Washington DC no aporta una gran quantitat de delegats. "Seguirem endavant mentre siguem competitius", ha dit Haley sobre la possibilitat de retirada de la cursa presidencial davant el domini de Trump.

Per part demòcrata, tot i que hi ha tres candidats, es dona gairebé per feta la victòria de Biden. El dijous oferirà el seu discurs sobre l'estat de la Unió i ja fa temps que lliura la campanya centrant-se exclusivament en el potencial duel amb Trump. Però cites com les del 'superdimarts' permeten també prendre el pols als votants i veure si persisteixen els problemes d'entusiasme amb la seva candidatura, en part per les preocupacions sobre la seva edat (81 anys) i les seves capacitats, i de pèrdua de suports en la coalició que li va portar a la Casa Blanca en 2020, incloent entre joves i votants de minories.