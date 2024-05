AstraZeneca admet que la seva vacuna contra la covid pot provocar efectes secundaris en "casos molt estranys"

AstraZeneca ha admès per primera vegada que la seva vacuna contra la covid pot provocar efectes secundaris com trombosis en "casos molt estranys", en un document legal presentat davant el Tribunal Superior del Regne Unit el febrer, segons indica el diari The Telegraph.

Aquesta afirmació per part de la farmacèutica es produeix en el marc d'un procés judicial del Tribunal Suprem anglès, que té oberta una demanda col·lectiva oberta en la qual 51 casos de víctimes i familiars reclamen a AstraZeneca fins a 100 milions de lliures per danys i perjudicis pels efectes secundaris de la vacuna.

Un dels efectes és la síndrome de trombosi amb trombocitopènia, que és un coàgul en els vasos sanguinis del cervell, cames o en una altra part del cos.

En casos molt estranys

AstraZeneca rebutja ara les afirmacions que recullen les denúncies, però accepta, no obstant això, que les seves dosis "poden, en casos molt estranys, causar trombosis". Precisament els advocats dels denunciants argumenten que la vacuna, desenvolupada juntament amb la Universitat d'Oxford, "ha tingut un efecte devastat a un petit nombre de famílies".

Un dels primers casos a judicialitzar-se va ser el de Jaime Scott, qui ha quedat amb una lesió cerebral permanent després de sofrir un coàgul i una hemorràgia en el cervell que li va impedir treballar després de rebre la vacuna d'AstraZeneca l'abril de 2021.

El maig de 2023, AstraZeneca, també mitjançant resposta judicial, va contestar que no acceptava la tesi que el cas de Scott hagués estat causat per la seva vacuna.