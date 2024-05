Els cossos de les tres víctimes catalanes de l’atemptat a l’Afganistan seran repatriats aquest dimecres, segons ha informat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, després del minut de silenci a la plaça de Sant Jaume, a Barcelona. Els tres catalans són: Ramón Bellmas, nascut de Girona, va ser responsable de Salut, Seguretat, Medi Ambient i Qualitat de l'empresa química Covestro, amb plantes a Tarragona i la Zona Franca de Barcelona; Susana Vilar Bühler, nascuda a Figueres, i la filla d'ella Elena Schröder Vilar, nascuda a Barcelona. Girona també ha expressat el seu dol per les víctimes i el suport a les famílies en sengles minuts de silenci els darrers dies.

En declaracions als periodistes, Prieto ha afirmat que els cossos de les tres víctimes de l’atemptat a l’Afganistan comès divendres seran repatriats aquest dimecres perquè els “familiars puguin continuar el dol i donar sepultura als éssers estimats”. El delegat del govern espanyol a Catalunya no n’ha donat més detalls i ha demanat molta cura en les informacions sobre les víctimes pel dret a la intimitat en uns moments molt dolorosos per a les famílies.

Les tres víctimes catalanes formaven part d'un grup més gran que visitava Bamian. Hi ha ferits de diversos països, entre les quals una espanyola i que està pendent de ser traslladada. Dos espanyols més van sortir de l’atemptat sense ferides físiques i ja han abandonat el país, segons va informar el Ministeri d’Afers Exteriors.

El delegat del govern espanyol també s’ha referit a la mort del fotògraf de Sabadell i guia de viatges Toni Espadas a Etiòpia, que hauria estat assassinat mentre col·laborava amb el programa televisiu 'Socios por el mundo' per al mitjà de Xile 'Canal 13'. És una informació que va transcendir aquest diumenge a última hora. “Dic possible assassinat perquè no tenim més informació encara. El Ministeri d’Assumptes Exteriors hi està treballant”, ha afirmat Prieto. L'Ajuntament de Sabadell ha convocat un minut de silenci aquest dimecres.