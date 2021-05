El Sarrià ha guanyat aquesta tarda a la pista del Zarautz (27-28) i té la permanència a tocar. Quan falten tres jornades pel final té el sisè, el Teucro, tres punts per sota quan en falten quatre en joc. De fet, els gallecs, que tenen l'average guanyat amb els blaus, també han guanyat a la pista del Màlaga (26-28) i han evitat que el Sarrià se salvés de forma matemàtica.

El partit de Zarautz ha estat d'allò més igualat, amb avantatges pels dos equips, però caps dels dos es podia escapar. Els locals han tingut tres gols de marge quan faltaven sis minuts pel descans (13-10), però els visitants han sabut reaccionar (13-13) tot i que s'ha marxat al descans amb un lleuger avantatge pels locals (15-14).

En la represa, tres quarts del mateix. Els dos equips s'han posat per davant, però sempre trobaven resposta i amb empat a 26 s'ha entrat en els últims sis minuts. Llavors, els gols de David Mariscal i Roc Segarra han posat al Sarrià dos per sobre (26-28) i ja no ha deixat que els bascos poguessin igualar gràcies a una bona defensa.