No es vestiran de curt fins al diumenge, però Llagostera i Olot estaran avui molt pendents de dos partits ajornats que tindran incidència directa en els seus respectius grups. Hèrcules i Lleida, tots dos amb 34 punts i una mitjana d’1.42, s’enfronten aquesta tarda (20 h) al Rico Pérez. Es troben uns i altres quatre punts per sota del Llagostera i els alacantins visitaran el Municipal diumenge, en un duel que serà decisiu. A les 15.45 hores s’enfronten el Peña Deportiva i el Prat. A l’Olot l’interessa qualsevol resultat que no sigui una victòria visitant.