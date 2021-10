El duet de l’escuderia Terra Negra, formada per Carles Fortuny i Carles Jiménez, continua dominant amb mà de ferro el Ral·li Costa Brava Històric. És el quart títol per a la parella, el tercer de forma consecutiva, que s’emporten al volant del Lancia Beta Coupé. Només en l’edició de l’any 2018 es va poder trencar aquesta hegemonia.

Tot i la victòria final, Fortuny-Giménez van haver d’esperar fins al darrer dels vint-i-tres trams de regularitat per celebrar la victòria. L’edició es va caracteritzar per una gran igualtat entre tots els pilots. De fet, entre els primers classificats i el segons, la parella García- Giralt (Autobianchi A112 Abarth), només els va separar una penalització de 10,8 punts. Van completar el podi Miró-Matavacas (Porsche 911 SC). L’alta competitivitat i qualitat de tots els participants també es va poder veure plasmada en la diversitat de guanyadors de cadascun dels trams de regularitat. Fins a quinze guanyadors diferents van endur-se alguna de les etapes. Aquells pilots més ben classificats podran participar en el FIA Trophy for Historic Regularity Rallies, el campionat europeu de la modalitat, que es celebra a Polònia. En la categoria de motos, la victòria va ser per a Jordi Martí i Xavier Tibau (BMW R80 GS).

A banda del ral·li, es van organitzar diferents activitats al Passeig de Palamós, punt d’arribada de la prova, en les quals van assistir una gran afluència de públic. Un dels principals reclams era el simulador Kuruma Motorsport, que permetia a tots els aficionats poder competir entre ells en les mateixes condicions durant un tram. Èxit total del ral·li.

L’organització ja va confirmar les dates per a la pròxima edició d’un dels ral·lis de regularitat més prestigiosos d’Europa. El RCBH 2022 tindrà lloc del 27 al 30 d’octubre amb seu, de nou, a Palamós. El president de Rally Classics, Alex Romaní, organitzadora del RCBH, va mostrar-se satisfet amb la bona rebuda de la prova i la qualitat de tots els participants. A més, va afirmar que l’edició de l’any vinent podria ser seu de la final del Trofeu FIA, ja que Palamós és una de les candidatures.

Els ral·lis no paren a la província, i del 18 al 21 de novembre, es disputarà el 69è Rally Costa Brava.